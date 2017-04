Schnäppchen: Moto G4 Plus bei Amazon mit Gratis-SIM

Amazon bietet nur heute das Moto G4 Plus zum Schnäppchen-Preis an. Zusätzlich erhalten Nutzer eine kostenfreie SIM-Karte, mit der sie einen Monat lang gratis surfen und telefonieren können. Wir haben den Angebots-Check gemacht.

Amazon verkauft heute als Angebot des Tages das Lenovo Moto G4 Plus zum Preis von 199 Euro. Bei dem angebotenen Modell handelt es sich um die Ausführung mit 16 GB internem Speicher, wobei das Smartphone wahlweise in Schwarz oder Weiß zu haben ist. Bei Bestellung bis heute Mittag wird das Moto G4 Plus noch am heutigen Mittwoch geliefert - die Same-Day-Lieferung bietet Amazon kostenfrei an.

Lenovo Moto G4 Plus günstig bei Amazon Das Moto G4 Plus kam im vergangenen Jahr auf den Markt und punktet vor allem durch sein sauberes Android-System. Updates werden für die Moto-Modelle in der Regel sehr zügig ausgeliefert und auch die Aktualisierung auf Android 7 Nougat steht bereits zur Verfügung. Im Vergleich zum einfachen Moto G4 bietet das Plus-Modell einige Vorteile: Es hat eine bessere Kamera an Bord, besitzt einen Fingerabdrucksensor im Home-Button und bringt das Fast-Charging-Netzteil zum schnellen Laden des 3000-mAh-Akkus im Lieferumfang mit.

Die Rückschale des Moto G4 Plus lässt sich zwar entfernen, der Akku ist aber fest im Gehäuse verklebt und lässt sich nicht wechseln. Dafür haben Nutzer die Möglichkeit, die Rückschalen auszutauschen. Lenovo bietet selbige in acht verschiedenen Farben wie Rosa, Mint, Rot, Blau, Weiß, Anthrazit, Schwarz und Braun an.

Details zu den technischen Daten des Moto G4 Plus

Lenovo Moto G4+ Datenblatt

Test

Schnäppchen

Kauf-Vergleich

Vergleich

Das Moto G4 Plus unterstützt Dual-SIM Standby. Zusätzlich zu den beiden SIM-Slots gibt es einen separaten microSD-Speicherkartenslot. Mit einer Displaydiagonale von 5,5 Zoll ist das Smartphone recht groß, die Auflösung beträgt 1080 mal 1920 Pixel, also Full HD. Geschützt wird der IPS-Screen durch eine Schicht Gorilla Glass 3.

Angetrieben wird das Moto G4 Plus von einem Snapdragon 617 mit acht Cortex-A53-Kernen, die mit bis zu 1,5 GHz takten. Der Arbeitsspeicher hat eine Größe von 2 GB, für die Grafik sorgt die Adreno 405. Das Smartphone wählt sich wahlweise über WLAN a/b/g/n/ (2,4- und 5-GHz-Band) oder aber über GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ und LTE Cat.4 ins Internet ein. Über das Mobilfunknetz sind somit Datenraten von bis zu 150 MBit/s im Downstream möglich.

Die bereits erwähnte Kamera des Plus-Modells macht Bilder mit bis zu 16 Megapixel und verfügt über einen Omnivision-Sensor, eine f/2.0-Blende sowie einen Phase-Detection-Fokus und Laser-Autofokus. Die Frontkamera macht Bilder mit bis zu 5 Megapixel, zur Ausleuchtung dient das Display, das sich bei dunklen Lichtverhältnissen aktiviert.

Blau M einen Monat lang gratis nutzen

Im Rahmen einer noch bis zum 12. April andauernden Aktion schenkt Amazon Käufern ausgewählter Produkte eine SIM-Karte von Blau. Sie hat einen Wert von 7,34 Euro, wird auf Prepaid-Basis abgerechnet und kommt ohne Vertragslaufzeit. Aufgrund eines Startguthabens in Höhe von 10 Euro können Nutzer den Tarif Blau M im Netz von o2 einen Monat lang ohne Zusatzkosten nutzen. Der Blau M beinhaltet 300 Einheiten, die wahlweise für Gesprächsminuten oder SMS in alle deutschen Netze verwendet werden können, sowie ein Datenvolumen von 750 MB (bis zu 21,6 Mbit/s). Folgeminuten für Telefonate nach Deutschland und innerhalb der EU werden mit 9 Cent abgerechnet. Der Tarif kostet nach dem Gratis-Monat 9,99 Euro monatlich. Für jede Aufladung des Guthabens um mindestens 10 Euro, erhalten Nutzer im jeweiligen Monat zusätzlich 100 MB Datenvolumen. Die Extra-Daten-Aktion ist bis zum 31. August geschaltet.

Angebot des Tages: Moto G4 Plus als Schnäppchen

Mit einem Preis von 199 Euro ist das Moto G4 Plus bei Amazon günstig zu haben. Andere Online-Händlern verkaufen das Dual-SIM-Smartphone zu Preisen ab 222 Euro. Das Sparpotenzial liegt also bei 23 Euro und mehr. Hinzu kommt die aktuelle SIM-Karten-Aktion von Amazon, bei der die Blau-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben dem Handy kostenlos beigelegt wird. Käufer sparen also nochmals 7,34 Euro und können den Tarif Blau M zusätzlich einen Monat lang ohne Bindung testen.

Mittlerweile wurde das Moto G4 Plus von der G5-Generation abgelöst. Details zu diesem Modell finden Sie in unserem Hands-On. Ausführliche Informationen zum Moto G4 Plus erhalten Sie wiederum in unserem Testbericht.