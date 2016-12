Kunden können knapp 40 Euro sparen

Erst Mitte Dezember gab es das Lenovo Moto G4 bei Amazon zu einem günstigen Preis von 169 Euro. Allerdings war das Smartphone als Angebot des Tages damals nur einen Tag so günstig zu bekommen. Nun legt Saturn nach und hat nochmals an der Preisschraube gedreht. Der Händler verkauft das Moto G4 zum Schnäppchen-Preis von gerade einmal 149 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Andere Online-Händler verlangen Preise, die bei knapp 190 Euro starten - beim Saturn-Angebot sparen Kunden somit etwa 40 Euro zum nächst günstigeren Preis.

Im Angebot ist aktuell allerdings nur die Version in Weiß. Die Akkuabdeckung ist jedoch wechselbar und lässt sich gegen Cover austauschen, die in unterschiedlichen Farben angeboten werden. Das Lenovo Moto G4 besitzt ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display, bringt 16 GB erweiterbaren Speicher mit und ist zudem Dual-SIM-fähig. Ein Snapdragon 617 treibt das Gerät zusammen mit 2 GB RAM an. LTE und WLAN a/b/g/n sind an Bord und es gibt neben einer 13-Megapixel-Kamera auch eine Frontkamera mit 5 Megapixel. Der Akku hat eine Kapazität von 3000 mAh. Lenovo hat zudem mit der Auslieferung des Updates auf Android 7 Nougat begonnen.

Lesen Sie in unserer Schnäppchen-Einschätzung mehr zum Lenovo Moto G4. Alternativ finden Sie alle Daten zum Dual-SIM-Smartphone auf unserem Datenblatt.