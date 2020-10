Legion Phone Duel: In 30 Minuten ladbares Gaming-Handy

Ein Gaming-Smart­phone mit blitz­schnell aufge­ladenem Akku erreicht in andert­halb Wochen den deut­schen Handel. Das Legion Phone Duel hat Hard­ware der Spit­zen­klasse – abge­sehen von den Kameras.

Mit dem Lenovo Legion Phone Duel ist hier­zulande ab dem 15. Oktober ein neues High-End-Smart­phone für Mobile-Gamer erhält­lich. Neben der hohen Bild­wie­der­hol­rate von 144 Hz beein­druckt vor allem die Lade­geschwin­dig­keit. Mit 90-W-Fast-Char­ging lässt sich der 5000 mAh umfas­sende Akku in 30 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufladen. Um das eigene Konterfei bei Let's Plays besser in Szene setzen zu können, verbaut der Hersteller die Pop-up-Selfie-Kamera an der Seite. Der schnelle Snap­dragon 865+ sorgt für die nötige Perfor­mance des 999 Euro kostenden Lenovo Legion Phone Duel.

Neues Edel-Smart­phone für Handy-Zocker

Legion Phone Duel in voller Pracht

Lenovo Xiaomi, Huawei samt Unter­marke Honor, Asus, Razer, Nubia, die Hersteller-Liste von Gaming-Smart­phones wächst stetig und nun gesellt sich Lenovo dazu. Spieler erhalten mit dem Lenovo Legion Phone Duel ein Mobil­gerät, das lange Partien durch­hält. Dank des 5000 mAh umfas­senden Strom­spei­chers, den der Hersteller in zwei Segmente unter­teilt hat, dürfte es eine hohe Ausdauer geben. Ferner verspricht das Unter­nehmen, dass Käufer nicht länger als eine halbe Stunde bis zur voll­stän­digen Aufla­dung verharren müssen – sofern zwei Netz­teile zugleich verbunden werden. Aufwendige Beleuchtung

Lenovo Eine hoch­wer­tige Anzeige fehlt beim Legion Phone Duel eben­falls nicht. Auf 6,65 Zoll (AMOLED-Panel) tummeln sich 2340 x 1080 Bild­punkte, HDR+ und 144 Hz inklu­sive. Die Touch-Abtaste ist bei Gaming-Smart­phones ein weiterer wich­tiger Aspekt, das Lenovo-Handy offe­riert hier 240 Hz. Hobby-Foto­grafen sind bei diesem Produkt hingegen nicht am besten aufge­hoben. Eine Weit­winkel-Einheit (64 MP, Blende f/1.9, kein opti­scher Bild­sta­bili­sator) und ein Ultra­weit­winkel-Modul (16 MP, Blende f/2.2, 120 Grad) zieren die Rück­seite. Selfies werden mit 20 MP (Blende f/2.2) anhand der seit­lich ausfah­renden Knipse fest­gehalten.

Weitere Spezi­fika­tionen des Legion Phone Duel

Gehäuse in Rot und Blau

Lenovo Bei der Konnek­tivität gibt es Unge­wöhn­liches zu beob­achten, es stehen gleich zwei USB-Typ-C-Buchsen parat. Auf diese Weise reali­siert der Hersteller die enorm hohe Lade­geschwin­dig­keit. Mit bis zu 2 GBit/s via LTE und maximal 7,5 GBit/s via 5G ist das Mobil­funk­modem äußerst potent, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.0, GPS, ein In-Display-Finger­abdruck­sensor und NFC zählen zu den weiteren Schnitt­stellen des Lenovo-Phablets. Beim Spielen können Eingaben zudem über berüh­rungs­emp­find­liche Schul­ter­tasten erfolgen. Rückseite des Legion Phone Duel

Lenovo Für die Spiele-Biblio­thek bietet das Legion Phone Dual mit seinen 512 GB Flash viel Platz. Dank 16 GB LPDDR5-RAM sollte es auch keine Knapp­heit beim Arbeits­spei­cher geben. Als Betriebs­system findet Android 10 mit der Benut­zer­ober­fläche ZUI 12 Verwen­dung. Modding-Fans erfreuen sich an der umfang­rei­chen LED-Beleuch­tung, ein spezi­elles Kühl­system soll einer Über­hit­zung während dem Spielen entge­gen­wirken.

Preis und Verfüg­bar­keit des Lenovo Legion Phone Duel

Ab dem 15. Oktober 2020 soll das Gaming-Smart­phone in Deutsch­land erhält­lich sein. Eine Vorbe­stel­lung ist bereits möglich. Zunächst offe­riert nur der Hersteller selbst das Legion Phone Duel in seinem Online­shop. Als Farben stehen Blazing Blue und Vene­gance Red zur Auswahl. Versand­kosten fallen keine an. Wir haben übri­gens die Gaming-Eigen­schaften des Galaxy Z Fold 2 5G umfas­send über­prüft und auch unser Kurz­test des Asus Rog Phone 3 könnte Sie inter­essieren.