Projekt Athena: Lenovo-Laptops mit Smartphone-Features

Lenovo hat auf seiner IFA-Pres­sekon­ferenz eine ganze Reihe neuer Produkte vorge­stellt, darunter Yoga-Laptops, ThinkBooks und Tablets. Inter­essant ist beson­ders die Idee, einem Laptop mehr Smart­phone-Features zu spen­dieren. Warum? Ein Smart­phone lebt vom "Always On", von der perma­nenten Bedien­barkeit mit Porta­bilität und den Multi­tasking-Eigen­schaften. Auch wenn ein Handy mitt­lerweile viele Dienste über­nehmen kann, die auch in einem Laptop behei­matet sind, so kann es keinen voll­wertigen Ersatz bieten. Muss es auch gar nicht. Besser ist da die Idee, den Funk­tions­umfang des Laptops mit smarten Features zu erwei­tern.

Yoga-Laptops



Project-Athena-Yoga-Laptops von Lenovo Project-Athena-Yoga-Laptops von Lenovo

Genau diese Idee verfolgt Lenovo mit dem Projekt "Athena". Die neuen Geräte der Reihe sollen in der Lage sein, dieses Immer-an-Prinzip zu verfolgen und auch im Stand-by Aufgaben zu erle­digen, die sonst viel­leicht nur ein Smart­phone kann. Es geht um das Annehmen von Benach­rich­tigungen ohne den Laptop "richtig starten" zu müssen. So sollen auch Anfragen an inte­grierte Sprachas­sistenten wie Amazon Alexa und Googles Assi­stant machbar sein.

Umge­setzt wird das Prinzip nicht nur durch Wifi-Konnek­tivität, sondern auch durch inte­grierte LTE-Module. Inter­essant sind auch Features wie "Pause and Lock": Schaut ein Nutzer beispiels­weise ein Video auf dem Yoga-Laptop, stoppt das Video auto­matisch, sobald der Nutzer aufsteht und nicht mehr auf das Display blickt.

Wer Stand-by ist und damit irgendwie immer an ist, braucht Energie. Durch das Zuspiel von künst­licher Intel­ligenz, einem "Intel­ligent Cooling"-System soll eine Akku-Mehr­leis­tung von 15 bis 20 Prozent drin sein. Durch die Verar­beitung mit einem "Metallic"-Body wird unter anderem die Umset­zung einer "Rota­ting Dolby Sound Bar" sowie die Inte­gration eines Einga­bestifts in das Yoga-Gehäuse möglich.



Neue Yoga-Laptops von Lenovo Neue Yoga-Laptops von Lenovo

Insge­samt geht es um drei neue Yoga-Modelle des Athena-Projekts. Das Modell mit der Bezeich­nung "C940" wird es mit einem 14- und einem 15-Zoll-Bild­schirm geben und soll diesen Monat ab 1499 Euro erhält­lich sein. Das Modell "S940" hat eben­falls eine Display-Diago­nale von 14 Zoll und kostet ab 1699 Euro - Verfüg­barkeit ab November. Das Modell "S740" kommt in zwei Display-Größen (14- und 15 Zoll) und kostet ab 899 Euro. Der Markt­start ist noch für September ange­legt.

Darüber­hinaus wird es zwei weitere Yoga-Modelle geben: Das "C740" mit 14 bezie­hungs­weise 15 Zoll wird im September zum Preis von ab 899 Euro erscheinen, das "C640" mit 13-Zoll-Display wird ab Oktober zum Preis von ab 899 Euro im Handel erhält­lich sein.

Neue ThinkBooks ab November



Neue ThinkBooks von Lenovo Neue ThinkBooks von Lenovo

Smarte Tablet-Reihe

Lenovos ThinkBook-Reihe bekommt auch Zuwachs. Drei neue Modelle mit 13,- 14- bezie­hungs­weise 15-Zoll-Display­diago­nale sollen im November erscheinen. Das "ThinkBook 13s" kostet ab 699 Euro, das "ThinkBook 14" ab 675 Euro und das "ThinkBook 15" ab 665 Euro.



Neue Tablets von Lenovo Neue Tablets von Lenovo

Neben den Yoga-Laptops und den ThinkBooks wird auch die Tablet-Sparte bedient. Das "Smart Tab M10/P10" kommt mit einem Tablet-Stand und ist ab sofort zu einem Preis von ab 149 Euro erhält­lich. Das Tablet unter­stützt die Sprach­steue­rung per Alexa.

Ab Oktober wird das "Smart Tab M8" verfügbar sein. Das Tablet kommt auch mit einem passenden Ständer, unter­stützt aber den Google Assi­stant. Preis­lich liegt das Gerät bei ab 149 Euro.

Die Luxus-Ausfüh­rung nennt sich "Yoga Smart Tab" und wird ab September zu einem Preis von ab 299 Euro erhält­lich sein. Der Clou: Der Ständer ist bereits inte­griert, darin enthalten: ein röhren­förmiges Sound­system. Auch das Yoga Smart Tab unter­stützt die Sprach­steue­rung über den Google Assi­stant.

Virtual Reality



Virtual-Reality-System von Lenovo Virtual-Reality-System von Lenovo

Moto­rola-Handys

In einer Art Koope­ration mit Disney bringt Lenovo ein Gaming-System heraus, das den Fokus auf virtu­elle Realität setzt. Eine VR-Brille und zwei Controller erlauben so die Gesten­steue­rung in einem Marvel-Super­helden-Spiel. "Lenovo Mirage AR with Marvel Dimen­sion of Heroes" soll ab 6. September exklusiv bei Amazon zu einem Preis von 249 Euro erhält­lich sein.



Budget-Smartphone Motorola e6 Plus Budget-Smartphone Motorola e6 Plus

Mit seiner Smart­phone-Marke Moto­rola hat Lenovo zwei neue Handys vorge­stellt. Ein Budget-Smart­phone mit der Modell­bezeich­nung "Moto­rola Moto e6 Plus" soll ab 139 Euro kosten. Das Gerät verfügt über eine Dual-Kamera auf der Rück­seite und eine Wasser­tropfen-Notch auf der Vorder­seite.

Das inter­essan­tere Gerät bei der Vorstel­lung war jedoch das Moto­rola One Zoom. Dabei handelt es sich um ein Premium-Gerät mit Quad-Kamera und einem 6,4-Zoll-OLED-Display. Wir konnten es uns bereits in einem Hands-on anschauen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)