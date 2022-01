Lenovo Halo: Gaming-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1+

Smart­phones mit dem High-End-Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 1 errei­chen erst seit kurzem den Markt, dennoch arbeitet Lenovo bereits an einem Ober­klas­semo­dell mit Snap­dragon 8 Gen 1+. Ein Insider teilte Render­bilder und Spezi­fika­tionen des Lenovo Halo. Hierbei soll es sich um ein Mitglied der Legion getauften Gaming-Smart­phone-Serie handeln.

Anders als seine Geschwister hat das Halo aller­dings ein zurück­hal­tendes Design. Mit dem Snap­dragon 8 Gen 1+ erhält das Mobil­gerät aber nicht nur eine höhere Perfor­mance. Dank effi­zien­terer Ferti­gung durch TSMC anstatt Samsung gebe es eine längere Akku­lauf­zeit.

Lenovo-Flagg­schiff Halo befindet sich in Arbeit

Das Lenovo Halo in voller Pracht

Bild: @evleaks Lenovos aktu­elles Spit­zen­modell Legion Duel ist auch hier­zulande erhält­lich. Es ist deshalb gut möglich, dass es das Schwes­tern­modell Halo zu uns schafft. Dieses Handy stellt keinen direkten Nach­folger, sondern eine neue Gerä­tegat­tung dar. Anschei­nend möchte der chine­sische Hersteller ein Gaming-Smart­phone für Personen kreieren, die zwar High-End-Spezi­fika­tionen, aber kein auffäl­liges Erschei­nungs­bild wollen.

So lassen sich zumin­dest die Render­bilder der Vorder- und Rück­seite des Lenovo Halo deuten. Diese Grafiken samt Spezi­fika­tionen lieferte der Bran­chen­kenner Evan Blass alias @evleaks (via Android Autho­rity) RGB-Beleuch­tung oder ein martia­lisches Design gibt es nicht zu entde­cken. Die Front des Halo weist einen schlanken Rand um das Display und ein oben in der Mitte inte­griertes Kamera-Loch auf. Die Rück­seite wird vom bekannten Legion-Schriftzug geziert. Ansonsten ist eine Triple-Kamera mit LED-Blitz erkennbar. Mit nur 8 mm Dicke ist das Halo im Vergleich zum knapp 1 cm dicken Legion Duel recht fili­gran.

Die Ausstat­tung des Lenovo Halo

Der Hersteller verbaut eine äußerst flotte 144-Hz-Anzeige mit einer Touch-Erken­nung von 300 Hz. Zum Einsatz kommt ein POLED-Panel mit 6,67 Zoll (Full HD+). Mit dem Qual­comm-Chip­satz SM8475 alias Snap­dragon 8 Gen 1+ verfügt das Handy über eine hohe Perfor­mance. Wie beim regu­lären Snap­dragon 8 Gen 1 finden ein 4-nm-Ferti­gungs­pro­zess und die GPU Adreno 730 Verwen­dung. Zumin­dest höhere Takt­raten des Prozes­sors und Grafik­chips sind zu erwarten. Je nach Vari­ante des Lenovo Halo seien 8 GB, 12 GB oder 16 GB LPDDR5-RAM sowie 128 GB oder 256 GB Flash (UFS 3.1) verbaut.

Trotz des schlanken Gehäuses soll ein Akku mit 5000 mAh im Smart­phone stecken. Kabel­gebunden lässt sich die Batterie mit 68 W aufladen. Kamera-tech­nisch wirkt das Halo eher unspek­takulär. So soll es Weit­winkel (50 MP), Ultra­weit­winkel (13 MP) und Makro oder Tiefen­sensor (2 MP) geben. Für Selfies stehen 16 Mega­pixel zur Verfü­gung. Obwohl schon so viele Daten bekannt sind, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis das Lenovo Halo den Markt erreicht. Die Markt­ein­füh­rung soll erst im dritten Quartal 2022 statt­finden.

