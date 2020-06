Erstes 5G-Notebook Lenovo Flex 5G (Yoga 5G) bald erhältlich

5G wird nicht nur in Smart­phones und Tablets, sondern auch in Laptops eine große Rolle spielen. Lenovo prescht mit seinem Flex 5G in den USA nach vorne. Hier­zu­lande kommt das Gerät demnächst als Yoga 5G heraus.