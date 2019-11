Lebara: Mehr Datenvolumen in den Türkiye-Tarifen

Der Anbieter Lebara wirbt damit, seine Türkiye-Tarife verbes­sert zu haben. Hinter­grund: Die rund drei Millionen Menschen mit türki­scher Staats­ange­hörig­keit oder Wurzeln in der Türkei, die in Deutsch­land leben, würden ein "erheb­liches Umsatz­poten­zial, insbe­sondere im Bereich Tele­kommu­nika­tion" bieten. Wohl ein Grund für Lebara, die Türkei-Tarife anzu­passen. Im Fokus stehen die Tarife Türkiye M, Türkiye L und Türkiye XL.

Details zu den "neuen" Türkiye-Tarifen

Im Tarif Türkiye M stehen monat­lich 3 GB Daten­volumen statt 2 GB Daten­volumen zur Verfü­gung. Die Grund­gebühr beträgt 14,99 Euro, im Tarif Türkiye L gibt es jetzt 4 GB Daten­volumen statt 3 GB zu einer monat­lichen Grund­gebühr von 19,99 Euro, im Tarif Türkiye XL gibt es jetzt 8 GB Daten­volumen statt wie bislang 6 GB zu einem Preis von 24,99 Euro für vier Wochen.



Lebara optimiert seine Türkiye-Tarife M, L und XL Lebara optimiert seine Türkiye-Tarife M, L und XL

Im kleinsten Türkiye-M-Tarif gelten die 400 Tele­fonmi­nuten jetzt nicht nur für die deut­schen Netze, sondern auch für das türki­sche Fest­netz. Für Anrufe in das türki­sche Mobil­funk­netz stehen 40 Tele­fonmi­nuten bereit. In den Tarife Türkiye L und XL sind Fest­netz-Flat­rates in die Türkei enthalten. Für Anrufe in das türki­sche Mobil­funk­netz stehen im jewei­ligen Tarif 100 Tele­fonmi­nuten zur Verfü­gung.

"Damit sind Türkei-Optionen beim Fest­netz­anschluss ab sofort über­flüssig", sagt Lebara-Deutsch­land-Chef Gerben Wijbenga. "Von unseren neuen Türkiye-Tarifen profi­tieren also alle Kunden mit türki­schen Wurzeln gleich doppelt. Erstens können sie jetzt unbe­grenzt ins türki­sche Fest­netz tele­fonieren. Zwei­tens können sie erheb­lich mehr Daten­volumen nutzen!"

Voda­fone plant für das Weih­nachts­geschäft eine Aktion, bei der alle Red-Smart­phone-Tarife zum Sonder­preis buchbar sind. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)