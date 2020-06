Lebara: Neuer Daten-Roaming-Pass für die Türkei

Der Mobil­funk­an­bieter Lebara bietet einen neuen Daten-Roaming-Pass speziell für die Türkei mit einem Daten­vo­lumen von 1,5 GB. Außerdem kommen Neukunden im Rahmen einer Sommer­ak­tion, die noch bis zum 31. Juli gültig ist, in ausge­wählten Tarifen in den Genuss von zusätz­li­chem Daten­vo­lumen.

Wir haben die wich­tigsten Details des Roaming-Pass und der Sommer­ak­tion zusam­men­ge­fasst.

Türkei Data Pass: Details

Lebara: Der neue Daten-Roaming-Pass für die Türkei

Bild: Lebara Der Data Pass ist eine Zubuch-Option, die speziell für die Nutzung in der Türkei ausge­legt ist. Der Pass bietet ein Kontin­gent von 1,5 GB LTE-Daten­vo­lumen zu einem Preis von 14,99 Euro mit einer Gültig­keit von 28 Tagen. Die Roaming-Option lässt sich für die Tarife Türkiye S, M, L und XL beispiels­weise per SMS oder in der Lebara-App zubu­chen. Eine Verlän­ge­rung der Option ist jeder­zeit möglich, die Buchung kann laut Anbieter auch beliebig oft hinter­ein­ander erfolgen.

Neukunden-Aktion: Bis zu 3 GB Daten­vo­lumen on top

Lebara-Neukunden in Deutsch­land können von einer Sommer­ak­tion profi­tieren. Bis zum 31. Juli haben sie die Möglich­keit, in den Türkiye-Tarifen S, M und L zusätz­li­ches Daten­vo­lumen abzu­stauben. Der Tarif Türkiye S bietet regulär 1,5 GB zum Preis von 9,99 Euro für 28 Tage, der Tarif Türkiye M 3 GB zum Preis von 14,99 Euro für 28 Tage. In beiden Tarifen bekommen Neukunden "1 GB Gratis-Daten­vo­lumen", im Tarif Türkiye L, der norma­ler­weise 4 GB Daten­vo­lumen zum Preis von 19,99 Euro für 28 Tage bietet, sind es im Rahmen der Aktion "3 GB Gratis-Daten­vo­lumen". Für den Tarif Türkiye XL mit 8 GB Daten­vo­lumen zum Preis von 24,99 Euro für einen Zeit­raum von 28 Tagen gilt die Aktion nicht.

Das zusätz­liche Daten­vo­lumen in den Tarifen ist für Lebara-Kunden in Deutsch­land gültig, die eine Prepaid-SIM-Karte regis­trieren und inner­halb von sieben Tagen nach der Regis­trie­rung eine Türkiye-S-, M- oder L-Tarif­op­tion buchen. Das Daten­vo­lumen ohne Aufpreis wird einmalig gewährt und hat eine Gültig­keit von vier Wochen.

Neben Daten-Pass und Sommer­ak­tion betont Lebara in der aktu­ellen Pres­se­mit­tei­lung auch die Kondi­tionen für Tele­fonie und den Versand von Kurz­mit­tei­lungen mittels SMS. In den Türkiye-Tarifen kostet in der Türkei eine Minute ankom­mender Gespräche 22 Cent. Abge­hende Anrufe in die Türkei oder nach Deutsch­land kosten 19 Cent pro Minute. Die Kosten für eine SMS liegen bei 22 Cent. Wer den Roaming-Pass nicht braucht, kann für 3,50 Euro ein Paket mit 100 MB Daten­kon­tin­gent erwerben.

Aldi Talk legt sein Jahres­paket mit Allnet-Flat und 12 GB High­speed-Daten­vo­lumen wieder auf. Optional ist der Tarif auch in Verbin­dung mit einem Samsung-Galaxy-Smart­phone erhält­lich. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.