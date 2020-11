Lebara: 12 GB und 900 Minuten für 6 Monate

Prepaid-Jahres­pakete sind gerade beliebt, doch nicht jeder will sich für 12 Monate binden. Lebara bietet nun auch Pakete für 3 und 6 Monate an. Ein wich­tiges Merkmal kostet aber extra.

Die mehrmonatigen Lebara-Prepaid-Pakete im Überblick

Bild: Lebara Prepaid-Jahres­pakete sind momentan sehr beliebt, wie unsere Über­sicht zeigt, erst kürz­lich hat Aldi Talk neue Jahres-Tarife mit bis zu 100 GB aufge­legt. Der im LTE-Netz der Telekom ansäs­sige Ethno-Discounter Lebara hatte sein erstes Prepaid-Jahres­paket Ende September auf den Markt gebracht.

Doch mögli­cher­weise sind die 12 Monate für manch einen Inter­essenten ein zu langer Bindungs-Zeit­raum. Lebara bietet darum nun auch Prepaid-Pakete für 3 und 6 Monate an. Die beiden Tarife sind ab heute online auf der Lebara-Webseite sowie bei ausge­wählten Handels­part­nern erhält­lich.

Das sind die Kondi­tionen

Das bishe­rige Lebara-Jahres­paket für knapp 99,99 Euro mit insge­samt 24 GB Daten­volumen für 12 Monate und jeweils 180 Frei-Minuten monat­lich bleibt erhalten.

Neu geben wird es ein 6-Monats-Paket, das insge­samt 12 GB Daten­volumen enthält sowie 150 Minuten für je 30 Tage. Dieser 6-Monats-Tarif wird einmalig 49,99 Euro kosten. Hinzu kommt ein 3-Monats-Paket, das insge­samt 6 GB Daten­volumen beinhaltet sowie 120 Minuten für je 30 Tage. Für dieses 3-Monats-Paket berechnet Lebara einmalig 24,99 Euro. Die Frei­minuten gelten nicht nur für Tele­fonate inner­halb Deutsch­lands, sondern auch für Anrufe zu 50 Ländern inklu­sive alle Fest- und Mobil­funk­netze der EU. Lebara-Nummern können inner­halb Deutsch­lands ohne Zeit­begren­zung ange­rufen werden.

Sowohl beim 3-Monats- als auch beim 6-Monats-Paket begegnet uns in der Basis­ver­sion erneut ein uner­freu­liches Detail, das es auch beim Lebara-Jahres­paket gibt. Das Inklu­siv­volumen ist nicht flexibel über die komplette Lauf­zeit verteilbar, sondern Lebara gewährt für jeden Monat 2 GB. Werden diese nicht in diesem Abrech­nungs­zeit­raum verbraucht, verfallen sie nach Ablauf des Monats. Eine Über­nahme des nicht verbrauchten Daten­volu­mens in den Folge­monat ist in der Basis­ver­sion der Pakete also nicht möglich. Die mehrmonatigen Lebara-Prepaid-Pakete im Überblick

Bild: Lebara

Immerhin bietet Lebara nun die Möglich­keit, beim 3- und 6-Monats-Paket gegen Aufpreis unge­nutzte Tele­fon­minuten und nicht verbrauchtes Daten­volumen in den darauf­fol­genden Monat mitzu­nehmen. Dafür verlangt Lebara einmalig 4,99 Euro während der Lauf­zeit. Nur mit der so genannten "Depot-Funk­tion" ist es auch möglich, zusätz­liches Daten­volumen hinzu­buchen. Die Depot-Funk­tion fürs über­trag­bare Daten­volumen wird für das Jahres­paket nicht ange­boten, hier sind ledig­lich die Inklu­siv­minuten ohne Aufpreis über­tragbar.

Die Tarif­optionen 3-Monats- und 6-Monats-Paket werden bei ausrei­chendem Guthaben auto­matisch verlän­gert, und zwar nicht nur um einen Monat, sondern um die ursprüng­liche Lauf­zeit. Ist nicht genü­gend Guthaben vorhanden, fällt die SIM nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit in den Lebara-Basis­tarif zurück.

Viele Mobil­funk- und Fest­netz-Anbieter verlangen saftige Preise für Gespräche ins Ausland. Mit Messen­gern, VoIP, Fest­netz-Optionen, Call by Call, Call­through und Call­back können Anrufer preis­güns­tige ins Ausland tele­fonieren.