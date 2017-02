Mit dem Tarif Komplett-XXL von Lebara erhält man eine Telefon-Flat in viele Länder weltweit Lebara hat sein Angebot um den neuen Tarif Komplett-XXL erweitert. Dieser bietet zum Preis von 39,99 Euro eine Telefonie-Flat in ganze 46 Länder, darunter auch die gesamte EU. Darüber hinaus stehen zehn Gigabyte Daten­volumen zur Verfügung. Allerdings bietet Lebara grundsätzlich kein LTE, sondern nur UMTS an. Dafür können sich auch die Preise für zusätzliches Daten­volumen bei Lebara sehen lassen. Realisiert wird das Angebot im Netz der Telekom.

Datenvolumen nachkaufen

Lebara hat im Zuge des neuen Komplett-XXL-Tarifs auch die Tarife für zusätzliches Daten­volumen angepasst. So gelten nun in sämtlichen Lebara-Tarifen folgende Preise: 100 Megabyte für 1,99 Euro, 1 Gigabyte für 4,99 Euro, 3 Gigabyte für 9,99 Euro, 5 Gigabyte für 14,99 Euro und 10 Gigabyte für 19,99 Euro. Das Daten­volumen kann jeder­zeit und immer wieder nach gebucht werden. Am Basis-Tarif ändert sich deshalb nichts. Dieser wird, wenn ausreichend Guthaben vorhanden ist, nach Ablauf von 30 Tagen automatisch verlängert.

Telefonie-Flat in 46 Länder inklusive EU

Das Kern­geschäft von Lebara sind günstige Mobil­funk­tarife für Einwanderer und so spricht auch der neue Komplett-XXL-Tarif vor allem die an, die Freunde und Verwandte verteilt auf der ganzen Welt haben. So ist zwar das Telefonieren in den 46 Ländern des Gesamt­paketes nicht inbegriffen, dafür aber alle Gespräche von Deutschland aus dorthin. Inklusive sind neben allen EU-Staaten auch Bangladesch, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Island, Israel, Kanada, Macao, Norwegen, Puerto Rico, Russland (nur Festnetz), Singapur, Südkorea, Thailand, Türkei (nur Festnetz), die USA und Venezuela.

Lebaras Komplett-XXL-Tarif ist nicht etwa nur ein Angebot für Neukunden, sondern kann mit jeder Lebara-SIM-Karte ab sofort gebucht werden. Zur Aktivierung muss eine SMS mit dem Text "KomplettXXL" an die Kurzwahl 55255 gesendet werden. Wer nicht ganz so viel Datenvolumen benötigt, dem könnte alternativ auch die Prepaid-Allnet-Flat mit 3 Gigabyte Daten für 19,99 Euro von Lebara zusagen.

Noch mehr Handy-Tarife für die unterschiedlichsten Anwendungsszenarien können Sie zudem mit Hilfe unseres Tarif-Rechners finden.