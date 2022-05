Lebara: Prepaid mit bis zu 20 GB und 25 MBit/s

Neue Prepaid-Tarife bei Lebara

Bild: Lebara, Screenshot: teltarif.de Zu den Zeiten, als der Auslands-Discounter Lebara noch im Netz der Telekom behei­matet war, dauerten Inno­vationen meist etwas länger als bei der Konkur­renz: Erst 2019 stieg die mobile Surf­geschwin­dig­keit von 7,2 auf 18 MBit/s, mit der Frei­schal­tung von LTE dauerte es noch bis zum Jahr 2020.

Doch mit dem Netz­wechsel ins Telefónica-Netz auch für Bestands­kunden, der Anfang Mai star­tete und bis Juli abge­schlossen sein soll, kommt nun an mehreren Stellen Bewe­gung in die Tarife des Discoun­ters.

Neue maxi­male Surf­geschwin­dig­keit

Bild: Lebara, Screenshot: teltarif.de Lebara hat inzwi­schen neue Prepaid­tarife einge­führt, die auf den Namen "Hello!" hören und online bestellbar sind.

Hier sind gleich mehrere Neue­rungen zu verzeichnen. Obwohl Lebara das Netz im Produkt­infor­mati­ons­blatt nicht nennt, ist davon auszu­gehen, dass die Tarife bereits im Telefónica-Netz ange­sie­delt sind. Und nach 2019 steigt die maxi­male Surf­geschwin­dig­keit im Down­stream erneut, und zwar von 18 MBit/s auf 25 MBit/s, was inzwi­schen Stan­dard bei vielen Mobil­funk-Discoun­tern ist. Der Upload beträgt maximal 10 MBit/s.

Nur noch heute kann eine kosten­lose Lebara-Frei­karte online bestellt werden. Die Hello!-Prepaid-Tarif­optionen haben eine Lauf­zeit von vier Wochen und verlän­gern sich auto­matisch um jeweils vier Wochen, wenn der Kunde sie nicht mit einer Frist von 24 Stunden vor dem Ende der aktu­ellen Lauf­zeit der Tarif­option gekün­digt hat, sofern der Kunde über ausrei­chend Guthaben verfügt oder, falls es sich um eine Tarif­option handelt, die von dem Kunden wieder­keh­rend (z.B. mittels SEPA-Last­schrift­mandat, Kredit­karte, PayPal o.ä.) bezahlt wird. Letz­teres tritt ein, sofern eine gültige Zahlungs­methode hinter­legt ist.

Die Kondi­tionen der Hello!-Prepaid-Tarife

Die kosten­pflich­tigen Hello!-Prepaid-Tarif­optionen beinhalten alle eine Allnet- und SMS-Flat für Deutsch­land. Hello! S beinhaltet 4 GB sowie 50 Minuten in 50 Länder für 9,99 Euro pro 28 Tage. Bei Hello! M sind es 9 GB für 14,99 Euro. 250 Minuten in 50 Länder sowie 13 GB bietet der Hello! L für 19,99 Euro. 500 Minuten in 50 Länder sowie 17 GB sind es beim Hello! XL für 24,99 Euro. Die teuerste Tarif­option Hello! XXL beinhaltet 20 GB sowie 1000 Minuten in 50 Länder für 29,99 Euro pro vier Wochen.

Sowohl mobiles Daten­volumen (für Deutsch­land und die EU) als auch Auslands­minuten können nach­gebucht werden, wobei das nicht ganz billig ist: 3 GB kosten 9,99 Euro, 5 GB 14,99 Euro und 10 GB 19,99 Euro. 200 Extra-Minuten in die 50 Länder gibts für 4,99 Euro, 500 Extra-Minuten kosten 9,99 Euro.

Teuer wirds auch, wenn die Hello!-Option wegen mangelnden Gutha­bens nicht gebucht werden kann und der Tarif in den Basis­tarif rutscht: Dann werden 9 Cent pro Minute zuzüg­lich einmalig 19 Cent pro Tele­fonat berechnet. SMS kosten dann je 19 Cent, und auch für ein Daten-MB werden 19 Cent berechnet, wenn die mobile Daten­ver­bin­dung des Smart­phones weiter einge­schaltet ist. Bestellt werden können die Tarife auf der Lebara-Webseite.

Prepaid-Jahres­pakete und Mehr­monats­pakete bieten einen Vorteil, den es bei Handy-Tarifen sonst nicht gibt: Tele­fon­minuten, SMS und Daten­volumen sind flexibel verteilt nutzbar. Wir verglei­chen die Jahres- und Mehr­monats­pakete und nennen Vor- und Nach­teile.

