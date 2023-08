Lebara-Aktion: 20 GB LTE Allnet-Flat für 10 Euro pro Monat

Der Mobil­funk­anbieter Lebara gibt den Start einer neuen Aktion bekannt. Im Tarif "Hello! S Plus Online (2023)" gibt es mehr Daten­volumen für Neukunden.

Wer derzeit auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­ver­trag ist, kann sich beim Anbieter Lebara umschauen. Dort läuft eine neue Tarif-Aktion, bei der es im Tarif Lebara Hello! S Plus Online mehr Daten­volumen gibt. Wir fassen die Details der Aktion zusammen.

Mehr Daten: Lebara Tarif-Aktion

Konkret geht es um den eingangs bereits erwähnten Tarif Hello! S Plus Online. Neukunden, die sich für den Tarif entscheiden und diesen online abschließen, erhalten laut Anbieter dauer­haft 5 GB Daten­volumen pro Monat mehr. Für eine monat­liche Grund­gebühr stehen den Nutzern so 20 GB Daten­volumen zu einem Preis in Höhe von 9,99 Euro monat­lich zur Verfü­gung. Hinzu kommt eine einma­lige Akti­vie­rungs­gebühr in Höhe von 15 Euro. Bezahlt werden kann per Paypal oder SEPA-Last­schrift. Die Tarif-Aktion gilt für den Abschluss eines Vertrags über 24 Monate. Darüber hinaus bietet der Tarif Hello! S Plus Online eine Allnet-Flat und SMS-Flat in deut­sche Netze sowie 120 Tele­fonie-Minuten in 50 Länder. Tarif-Aktion bei Lebara

Logo: Lebara Inner­halb der 24-mona­tigen Vertrags­lauf­zeit sollen die Kunden von einer hohen Flexi­bilität profi­tieren und bei Bedarf in einen anderen Hello!-Plus-Tarif wech­seln können.

Das LTE-Daten­volumen steht mit maxi­malen Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten in Höhe von bis zu 25 MBit/s im Down­load und bis zu 10 MBit/s im Upload zur Verfü­gung. Nach dem Verbrauch des monat­lich inklu­dierten Daten­volu­mens redu­zieren sich die Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten sowohl im Down­load als auch im Upload auf 64 kBit/s.

Wenn Sie auf der Webseite von Lebara surfen und nach dem neuen Tarif suchen, erkennen Sie diesen an der Bezeich­nung "HELLO! S Plus Online (2023)".

Zusätz­liche Minuten hinzu­buchbar

Wollen Sie häufiger in andere Länder tele­fonieren, bietet Lebara im Tarif Hello! S Plus Online die Option, neben den inklu­dierten weitere Tele­fonie­minuten kosten­pflichtig hinzu­zubu­chen. Kunden haben die Wahl aus drei Paketen. Die Minu­ten­option "240 Minuten in 50 Länder" kostet 4,99 Euro pro Monat. 600 Minuten kosten 7,99 Euro pro Monat, und 1200 Minuten kosten 9,99 Euro pro Monat. Für welche Länder die Minu­ten­pakete gelten, lesen Sie in den Tarif-Details auf der Lebara-Webseite.

Sollten Ihnen die Kondi­tionen des Lebara-Tarifs nicht zusagen, schauen Sie doch mal in unseren Tarif-Vergleich. Dort können Sie sich Mobil­funk­tarife nach Ihrem Nutzungs­ver­halten ange­passt anzeigen lassen.