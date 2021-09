Telekom-Netz: Lebara mit Rabatt und Extra-Daten

Tarif-Aktion bei Lebara

Logo: Lebara Der Mobil­funk-Discounter Lebara startet mit einer Aktion in den Herbst, um weitere Kunden für seine Prepaid-Tarife zu gewinnen. Bis zu 70 Prozent Rabatt auf die Grund­gebühr und bis zu 5 GB zusätz­liches Daten­volumen bekommen Kunden im ersten Abrech­nungs­zeit­raum nach Akti­vie­rung der SIM-Karte. Das Angebot gilt ab sofort und zunächst für SIM-Karten-Akti­vie­rungen bis zum Jahres­ende.

Wie hoch der Bonus ausfällt, ist abhängig vom Tarif, für den sich der Kunde entscheidet. Wie bei mitt­ler­weile fast allen Prepaid-Ange­boten auf dem deut­schen Mobil­funk­markt erfolgt die Abrech­nung in Vier-Wochen-Zeit­räumen. Ab dem 29. Tag nach Inbe­trieb­nahme des Mobil­funk-Anschlusses gelten demnach die Stan­dard­kon­ditionen des jewei­ligen Tarifs. Lebara reali­siert seine Tarife im Netz der Deut­schen Telekom.

70 Prozent Rabatt beim Tarif Komplett S World

Tarif-Aktion bei Lebara

Logo: Lebara Kunden, die sich für den Tarif Komplett S World entscheiden, zahlen für die ersten 28 Tage eine von 9,99 Euro auf 2,99 Euro redu­zierte Grund­gebühr. Zudem erhöht der Discounter für diesen Abrech­nungs­zeit­raum das inklu­dierte High­speed-Daten­volumen von 2 GB auf 3 GB. Abseits dessen bekommen die Kunden in jedem Abrech­nungs­zeit­raum eine Commu­nity-Flat­rate sowie je 180 Gesprächs­minuten inner­halb Deutsch­lands und ins Ausland.

Beim Komplett S wird der Grund­preis im ersten Abrech­nungs­zeit­raum von 9,99 Euro auf 4,99 Euro halbiert. Auch in diesem Preis­modell erhöht sich das High­speed-Surf­volumen in den ersten vier Wochen von 2 GB auf 3 GB. Zudem bietet der Tarif neben der Commu­nity-Flat­rate 200 Deutsch­land-Minuten und 50 Auslands-Minuten je Abrech­nungs­zeit­raum.

Bonus auch bei Allnet-Flat­rates

In den höher­wer­tigen Tarifen sind Allnet-Flat­rates enthalten. Im Komplett S Flat zahlen die Kunden im ersten Abrech­nungs­zeit­raum 7,49 Euro statt 14,99 Euro Grund­gebühr und das Surf-Volumen erhöht sich von 2 GB auf 5 GB. Für Auslands­gespräche bietet das Preis­modell 50 Inklu­siv­minuten in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Im Komplett M werden im ersten Abrech­nungs­zeitram 9,99 Euro statt 19,99 Euro berechnet. Das Daten­volumen verdop­pelt sich auf 10 GB. Kunden haben jeweils 250 Inklu­siv­minuten für Auslands­gespräche zur Verfü­gung.

Der Preis für den Komplett L redu­ziert sich für die ersten 28 Tage von 24,99 Euro auf 12,49 Euro. Gleich­zeitig steigt das Internet-Kontin­gent von 10 GB auf 15 GB. In jedem Abrech­nungs­zeit­raum sind 500 Auslands­minuten inklu­sive. Auf 1000 Auslands­minuten in vier Wochen steigt die Inklu­siv­leis­tung im Tarif Komplett XL. Hier halbiert sich im Rahmen der Aktion die Grund­gebühr in den ersten vier Wochen von 29,99 Euro auf 14,99 Euro. Das Daten­volumen erhöht sich um 3 GB auf 15 GB.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­tarif sind, können Sie mit unserem Tarif­ver­gleich ein passendes Angebot ermit­teln.