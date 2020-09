Google Launch Night In: Preise für Pixel 5 und 4a 5G bekannt

Im Herbst veröf­fent­lichen viele Hersteller einen Schwung span­nender Smart­phones, unter diesen heiß erwar­teten Produkten sind das Google Pixel 5 und das Pixel 4a 5G. Lange müssen sich Inter­essenten nicht mehr gedulden, denn bereits am 30. September wird der Hersteller seine neuen Zugpferde präsen­tieren.

Jetzt ist die Event-Webseite online und es sickerten Preise der nahenden Pixel-Smart­phones durch. Angeb­lich kostet das Pixel 5 629 Euro und das Pixel 4a 5G 499 Euro. Außer den Mobil­geräten zeigt Google nächste Woche einen Smart-Speaker und einen Chro­mecast.

Google stimmt auf Launch Night In ein

Google Launch Night In naht

Google Vergan­gene Woche begann der Such­maschi­nen­kon­zern damit, Einla­dungen zu seiner Veran­stal­tung Launch Night In an die Presse zu verschi­cken. Am Mitt­woch nächster Woche enthüllt Google um 11 Uhr morgens Pacific Time, respek­tive 20 Uhr unserer Zeit­zone, diverse neue Produkte. Im Rampen­licht stehen unter anderem die haus­eigenen Smart­phones Pixel 5 und Pixel 4a 5G. In der FAQ-Sektion der Event-Webseite finden sich Hinweise auf das Line-up. Neben den zuvor genannten Handys stellt das Unter­nehmen auch einen neuen Smart-Laut­spre­cher der Nest-Marke vor. Ferner wird ein weiters Mitglied des Strea­ming-Dongles Chro­mecast erwähnt.

Der Hersteller hat seine Smart­phone-Produkt­stra­tegie ange­passt, diesmal gibt es ausschließ­lich Hard­ware der geho­benen Mittel­klasse. Entspre­chend fällt der Verkaufs­preis des Pixel 5 mit 629 Euro vergleichs­weise human aus. Das Pixel 4a 5G schlägt mit 499 Euro zu Buche. Die Preis­angaben stammen vom Händler Computer Universe, welcher bereits inner­halb der Such­funk­tion Infor­mationen über die Google-Mobil­geräte online hat. Eine XL-Vari­ante scheint es den Einträgen zufolge genauso wenig zu geben wie eine 64-GB-Ausgabe. Sowohl Pixel 5 als auch Pixel 4a 5G haben stan­dard­mäßig 128 GB Flash an Bord.

Poten­zielle Spezi­fika­tionen des Pixel 5 / Pixel 4a 5G

Auf einen High-End-Chip­satz verzichtet Google diesmal zugunsten einer güns­tigeren UVP. Pixel 5 und Pixel 4a 5G werden beide vom SoC Snap­dragon 765G ange­trieben. Während das Display des Pixel 5 eine Bild­wie­der­hol­rate von 90 Hz haben soll, scheint der Bild­schirm des Pixel 4a 5G nur 60 Hz zu offe­rieren. Eine Dual-Kamera (12,2 MP Weit­winkel + Ultra­weit­winkel) sei vorhanden. Des Weiteren soll das Pixel 5 8 GB RAM und das Pixel 4a 5G 6 GB RAM haben.