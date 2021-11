Editorial: Und was gilt für Altverträge?

Das neue Telekommunikationsgesetz (TKG) tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft

Unklares Schicksal für Altver­träge

Das neue Telekommunikationsgesetz (TKG) tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft

Bild: S Kautz15 - Fotolia.com Die schlechte Nach­richt ist, dass der Gesetz­geber es m.E. versäumt hat, eindeutig zu bestimmen, was mit Altver­trägen passiert. Im § 56 des ab 1. Dezember gültigen TKG (Achtung: In vielen Internet-Daten­banken findet man noch die aktuell gültige Version; das Gesetz zur Ände­rung des TKG findet man aber beispiels­weise im Bundes­gesetz­blatt) heißt es wört­lich in Absatz (3): "Ist in einem Vertrag zwischen einem Endnutzer und einem Anbieter öffent­lich zugäng­licher Tele­kom­muni­kati­ons­dienste [...] vorge­sehen, dass er sich nach Ablauf der anfäng­lichen Vertrags­lauf­zeit still­schwei­gend verlän­gert, wenn der Endnutzer den Vertrag nicht recht­zeitig kündigt, kann der Endnutzer einen solchen Vertrag nach Ablauf der anfäng­lichen Vertrags­lauf­zeit jeder­zeit unter Einhal­tung einer Kündi­gungs­frist von einem Monat kündigen."

Legt man diesen Band­wurm­satz verbrau­cher­freund­lich aus, bedeutet das: ALLE Verträge, die sich am 01.12.2021 (dem Tag des Inkraft­treten des Gesetzes) bereits jenseits der ursprüng­lichen 2-Jahres-Lauf­zeit befinden, sind dann sofort und jeder­zeit mit einmo­natiger Frist kündbar. Ande­rer­seits gilt aber norma­ler­weise für alte Verträge Bestands­schutz, wenn neue Gesetze kommen. Und das würde bedeuten: Für Altver­träge gilt das alte TKG weiter, das neue TKG ändert hier gar nichts.

Diese schlechte, nur auf neue Verträge gerich­tete Vari­ante gilt übri­gens bei der allge­meinen Strei­chung der Mindest­lauf­zeit im BGB. Dort wird in den Über­gangs­rege­lungen des zuge­hörigen Ände­rungs­gesetzes klar defi­niert, dass für Altver­träge auch die alten Kündi­gungs­bedin­gungen weiter­laufen. Beim Altver­trag mit dem Fitness-Center bleibt es also bei der jähr­lichen Verlän­gerung. Aber was gilt im TKG? Wie sehen dort die Über­gangs­vor­schriften aus und haben dort Altver­träge eben­falls Bestands­schutz?

Im neuen TKG stehen die Über­gangs­vor­schriften in § 230, doch sie erwähnen § 56 nicht. Der Tenor etli­cher Über­gangs­vor­schriften ist aber, dass grund­sätz­lich vor dem Inkraft­treten des neuen TKG gefällte Beschlüsse wirksam bleiben. Das spricht dafür, dass auch Altver­träge einen gewissen Bestands­schutz genießen.

Auch sonst genießt der bereits erwähnte Bestands­schutz laufender Verträge vor Gericht einen hohen Stel­len­wert. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Gerichte den zitierten Band­wurm­satz aus § 56 TKG dahin­gehend inter­pre­tieren werden, dass eine bereits erfolgte Vertrags­ver­län­gerung zum 1. Dezember 2021 nun unwirksam wird. Hoffent­lich werden aber deut­lich mehr Gerichte zumin­dest ab diesem Termin keine neuen Vertrags­ver­län­gerungen mehr zulassen, auch bei Altver­trägen nicht.

Reak­tion der Anbieter

Hoffent­lich werden viele Anbieter der verbrau­cher­freund­lichen Inter­pre­tation folgen, und ab 1. Dezember die kurz­fris­tige Kündi­gung aller Verträge anbieten, die älter als zwei Jahre sind. Andere Anbieter werden den Absatz enger auslegen und gegen die Verbrau­cher, die nach einer Kündi­gung eines verlän­gerten Altver­trags nicht mehr zahlen wollen, vor Gericht ziehen. Dabei werden sich vor den niederen Gerichten drei Vari­anten heraus­kris­tal­lisieren:

Kündi­gung von mehr als zwei Jahre alten Altver­trägen ist unein­geschränkt möglich (kein Bestands­schutz)

Alte Vertrags­ver­län­gerungen bleiben wirksam, ab 1. Dezember 2021 finden aber keine neuen Vertrags­ver­län­gerungen mehr statt (Bestands­schutz nur für bereits erfolgte Vertrags­ver­län­gerungen)

Kündi­gung von Altver­trägen ist nur nach den Rege­lungen des Altver­trags möglich (voller Bestands­schutz)

Bis der BGH entscheidet, welche Ausle­gung die rich­tige ist, werden viele Jahre vergehen, die Anbieter und Kunden mit der entspre­chenden Rechts­unsi­cher­heit leben müssen.