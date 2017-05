Verwirrung: Kommt das Laptop-Verbot für Europa-Flüge in die USA?

Kommt es nun oder kommt es nicht? Seit Wochen wird über eine Ausweitung des Laptop-Verbots in Flugzeugen spekuliert. Angefangen hat die Debatte, nachdem die USA und Großbritannien im März die Mitnahme größerer Elektronikgeräte im Handgepäck auf Direktflügen von zehn Flughäfen im Nahen Osten und Afrika in die Vereinigten Staaten und ins Vereinigte Königreich verboten hatten.

Unlängst gab es Gespräche darüber, dass die Mitnahme größerer elektronischer Geräte aufgrund der steigenden Terror-Gefahr auch auf Transatlantikflüge aus Europa in die USA ausgeweitet werden solle. Nun hat das US-Heimatschutzministerium Berichten aus Brüssel widersprochen, wonach ein mögliches Verbot vom Tisch sei. "Diese Berichte sind absolut falsch", sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur in Washington. Die USA hätten noch nicht über ein Laptop-Verbot in Flugzeugkabinen von Europa in die Vereinigten Staaten entschieden.

Für Scanner unsichtbare Sprengsätze befürchtet

Verwirrung um mögliches Laptop-Verbot auf Flügen nach Amerika Die Informationsseite "Politico" hatte berichtet, dass sich die USA entschieden hätten, Laptops auf Flügen von Europa in die USA vorerst weiter im Handgepäck zuzulassen. Quellen in Brüssel bestätigten der Deutschen Presse-Agentur diese Darstellung. Sie ist demnach das Ergebnis einer Telefonkonferenz von US-Heimatschutzsekretär John Kelly auf der einen und EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos sowie EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc auf der anderen Seite.

Amerikanische Terrorexperten fürchten Sprengstoffanschläge mit Laptops und anderen elektronischen Geräten. Nach Erkenntnissen von US-Ermittlern seien Methoden entwickelt worden, um Sprengsätze in Laptops und anderen elektronischen Geräten zu verbergen. Der Sprengstoff werde möglicherweise von den Scannern bei der Sicherheitskontrolle an Flughäfen nicht entdeckt, so die Sicherheitsbehörden.

Das Verbot gilt für sämtliche elektronischen Geräte, die größer als Mobiltelefone sind, also Laptops, Tablet-Computer, E-Book-Reader oder Kameras. Medizinische Geräte bleiben an Bord erlaubt.

Kommt das Verbot für Flugverbindungen aus Europa?

Auch für Flugverbindungen aus Europa erwägt die Washingtoner Regierung solche Auflagen. Nach Angaben aus Brüssel einigte man sich mit der EU-Seite aber zunächst darauf, andere Sicherheitsvorkehrungen zu intensivieren. Darüber sollen Gespräche geführt werden. Nach Brüsseler Lesart soll es so lange kein Laptop-Verbot geben.

Auch in unserem Editorial haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie sinnvoll ein Laptop-Verbot in Flugzeugen ist.