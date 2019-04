Baubeginn für größtes gefördertes Breitband-Projekt

Minister Andreas Scheuer heute auf der Insel Poel Minister Andreas Scheuer heute auf der Insel Poel

Bundes­ver­kehrs­mi­nister Andreas Scheuer (CSU) hat heute in Timmen­dorf auf der Insel Poel (Land­kreis Nord­west­meck­len­burg) das bundes­weit größte Projekt im Rahmen des Breit­band-Förder­pro­gramms gestartet. "Dieser Spaten­stich ist ein starkes Signal für die länd­li­chen Regionen in Deutsch­land", sagte er. In dem Land­kreis sollen 36 000 Haus­halte, 4800 Unter­nehmen und 62 Schulen bis Ende 2020 schnelles Internet bekommen. Für die Glas­faser-Verle­gung vollzog Scheuer den symbo­li­schen ersten Spaten­stich gemeinsam mit Meck­len­burg-Vorpom­merns Baumi­nister Chris­tian Pegel (SPD) am Hafen von Timmen­dorf.

In Meck­len­burg-Vorpom­mern fördern der Bund und das Land den Breit­band­ausbau zusammen mit mehr als 1,3 Milli­arden Euro. Landes­bau­mi­nister Chris­tian Pegel (SPD) sagte, dass nach der Umset­zung aller geför­derten Projekte und der ange­kün­digten Vorhaben von Unter­nehmen ohne Förde­rung mehr als 95 Prozent der Haus­halte im länd­li­chen Raum Zugang zu schnellem Internet mit mindes­tens 50 Megabit pro Sekunde haben werden. Das Unter­nehmen Wemacom Breit­band GmbH (teltarif.de berich­tete) beweise Mut, denn ob der Breit­band­ausbau in Nord­west­meck­len­burg für die Firma ein wirt­schaft­li­cher Erfolg wird, hänge davon ab, wie viele Menschen die Pakete mit dem schnellen Internet nutzen und dafür bezahlen.

Nur ein Drittel der privaten Haus­halte inter­es­siert

Scheuer sagte, bisher greife in den Gebieten mit geför­dertem schnellem Internet nur ein Drittel der privaten Haus­halte auf das Angebot zu. Sein Appell: "Liebe Bürger, wenn wir Euch schon mit großen Förder­an­stren­gungen die Gigabit-Gesell­schaft vor das Haus bringen, dass müsst ihr das auch nutzen."

Pegel sagte, er sei sicher, dass auf Poel das Inter­esse groß sein werde. Im modernen Tourismus sei ein leis­tungs­fä­higes Internet mit WLAN für die Gäste uner­läss­lich. "In den letzten drei Jahren war unge­nü­gendes WLAN der Haupt­be­schwer­de­grund von Gästen bei der Abreise." Hotels im Land hätten schon Tagungen und Schu­lungs­ver­an­stal­tungen von Unter­nehmen verloren, weil das WLAN-Angebot nicht ausrei­chend gewesen sei.

Meck­len­burg-Vorpom­mern erhält aus dem Bundes­pro­gramm für den Breit­band­ausbau 848 Millionen Euro. Das sei der größte Anteil aller Bundes­länder an der Bundes­för­de­rung, sagte Scheuer. Der Minister räumte eine zu geringe Dynamik des Ausbaus in den letzten Jahren ein. Jetzt aber habe der Ausbau Fahrt aufge­nommen. In Meck­len­burg-Vorpom­mern hatte der geför­derte Breit­band­ausbau vor zwei Jahren in Vorpom­mern-Rügen begonnen. Als letzter will der Land­kreis Rostock am 2. Mai starten. Pegel verwies auf lange Planungs­ver­fahren.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)