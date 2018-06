Lebara hat neue Tarife eingeführt, die sich vor allem an Nutzer wenden, die viel unterwegs sind und dabei nicht zwischen etlichen SIM-Karten mit den verschiedensten Tarifen hin und her wechseln möchten. Die Tarife gelten für weltweit 50 Länder.

Und wieder hat der Ethno-Mobilfunkanbieter Lebara neue Tarife ins Leben gerufen. Nachdem sich die letzten Prepaid-Tarife vor allem an die türkische Community richteten, wird es bei den neuen noch internationaler. 'World' heißen die fünf neuen Tarife, mit denen in 50 Ländern weltweit, unter anderem die USA, Brasilien oder auch Bangladesch, telefoniert werden kann und sie richten sich vor allem an Leute, die viel reisen.

Ab 9,99 Euro und bis zu 10 GB

Neue Tarife bei Lebara. Los geht es mit den Prepaid-Tarifen für die internationale Kundschaft mit dem World S-Tarif. Für 9,99 Euro bietet Lebara 100 Minuten inklusive ins deutsche Netz oder in internationale an. Das Datenvolumen beinhaltet 1,5 GB mit bis zu 7,2 MBit/s im Download und bis zu 1,4 MBit/s im Upload. Der World M-Tarif beinhaltet 200 Freiminuten in deutsche und internationale Netze und ein Datenvolumen von 3 GB bei gleicher Up- und Downloadgeschwindigkeit, welche auf alle fünf neue Tarife zutrifft. Für vier Wochen zahlt man 14,99 Euro.

300 Freiminuten und 5 GB bekommt man mit dem World L-Tarif für 19,99 Euro für vier Wochen. 5 GB Datenvolumen und eine Telefonie-Flat national sowie international gibt es mit dem World XL-Tarif, der für 29,99 Euro zu haben ist. Noch mehr Datenvolumen bietet Lebara mit dem World XXL-Tarif. 10 GB inklusive der Telefonie-Flat kosten 39,99 Euro für vier Wochen.

Alle fünf Tarife bieten zusätzlich die Lebara interne Telefonieflat.

Extra-Volumen bei online Registrierung

Außerdem führt Lebara die neue Nightflat ein, bei der die Kunden für 5 Euro vier Wochen lang aus Deutschland zwischen 20 Uhr am Abend und acht Uhr morgens unbegrenzt in die 50 Länder telefonieren können. Bei den Tarifen handelt es sich zwar um Prepaid-Tarife, jedoch sollte man beachten, dass die Kündigungsfrist 1 Tag zum Ende der jeweiligen Laufzeit gilt. Wer dies vergisst, wird automatisch um weitere vier Wochen verlängert.

Für Entscheidungsunwillige bietet das britische Telekommunikationsunternehmen noch ein extra für drei der World Tarife. Wer sich online für den World S, M oder L registriert, bekommt 1 GB extra.

In unserem großen Tarifvergleich finden Sie einen für Ihre Anforderungen passenden Tarif.