Für den Notfall: Günstige Kurbelradios erfüllen ihren Zweck

Wer Nach­richten hören will, braucht dafür kein Radio mehr - das geht auch per Handy. Doch im Notfall ohne Strom und Mobil­funk­netz kommt die Stunde der Kurbel­radios. Was müssen die Geräte können?