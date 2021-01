Volders Statistik: Kündigungen aus finanziellen Gründen

Warum kündigten Kunden 2020 ihren Mobilfunk- oder Festnetzvertrag? Häufig aus finanziellen Gründen.

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Ein Kunde hat die Möglich­keit, einen (Mobil­funk-)Vertrag abzu­schließen und nach etwa 2 Jahren erst­malig zu kündigen, sofern die Mindest­lauf­zeit bei Unter­schrift 24 Monate betrug und der Kunde recht­zeitig (frist­gerecht) vorher gekün­digt hatte.

Erin­nerungs­dienste können bei Kündi­gungen helfen

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Es gibt Erin­nerungs­dienste im Internet, die bei der Kündi­gung behilf­lich sein können. Diese tun das aber oft nicht aus reiner Nächs­ten­liebe, sondern sie wollen neue Kunden und vor allem deren Daten gewinnen, um ihnen später andere Ange­bote machen zu können. Die sind dann entweder wirk­lich güns­tiger oder es sind Ange­bote, wovon auch die Vermittler etwas haben, sprich eine Provi­sion dafür bekommen. Dadurch müssen die Ange­bote dann nicht unbe­dingt die wirk­lich güns­tigsten sein. "There is no free lunch", ist ein geflü­gelter Spruch der Branche.

Anbieter mit Tiefst­preisen

Es gibt sogar verzwei­felte Anbieter, die ihre Preise bewusst unter die eigenen Produk­tions-Kosten redu­zieren, nur um bei den Vermittler- und Vergleichs­por­talen gut dazu­stehen. Wenn denen später die Kalku­lation "platzt", weil die neuen Kunden bei jeder Preis­ände­rung sofort erneut weiter­ziehen, freut sich der Vermittler wieder über neue Provi­sionen. Mancher Anbieter ging dadurch sogar in die Insol­venz, weil es ihm nicht ausrei­chend gelang, Preis­erhö­hungen durch­zusetzen. Und der Kunde, der eine recht­zei­tige Kündi­gung "verschläft", zahlt am Ende drauf.

Was bedeutet die Kündi­gung?

Eine Kündi­gung kann verschie­dene Bedeu­tungen haben: Ich will eigent­lich nicht weg, aber ich will einen besseren Preis oder den bereits einge­räumten Rabatt behalten. Es kann aber auch bedeuten: Euer Kunden­ser­vice war unter­irdisch, Ihr habt meine Probleme weder verstanden noch gelöst oder die Netz­ver­sor­gung ist grau­enhaft.

Das Jahr 2020 war schwierig

Regel­mäßig gibt der Versi­che­rungs­ver­mittler Volders seine Kündi­gungs­sta­tistik bekannt. Das vergan­gene Jahr 2020, so stellt man dort fest, "war schwierig, für viele Unter­nehmen, aber auch für viele Verbrau­cher." Die Pandemie zeichne sich demnach auch bei den durch Volders beglei­teten Kündi­gungen ab. Beispiels­weise hat die Fitness­branche - wen wundert es - extrem unter den Quaran­täne­maß­nahmen gelitten, wenn man die Kündi­gungs­rate von 2019 mit 2020 vergleicht.

Volders verschickt auf Wunsch Kündi­gungen - gegen Gebühr

Der Vermittler Volders hat 15 Unter­nehmen gelistet, bei denen das Unter­nehmen im Jahre 2020 die meisten Kündi­gungen im Auftrag seiner Nutzer "durch­setzte". Das klingt pathe­tischer als es ist: Inter­essierte Kunden nennen Volders ihre Vertrags­daten und Volders formu­liert dafür ein Kündi­gungs­schreiben. Das können Verträge von AntiVirus-Soft­ware über E-Mail-Zusatz­dienste bis hin zum Fest­netz- oder Mobil­funk­ver­trag sein. Das Kündi­gungs­schreiben wird auf der Webseite ange­zeigt und kann dann dort abge­schrieben oder kopiert werden oder man bittet Volders, gleich zum einma­ligen Preis ab 5,99 Euro die Kündi­gung per Fax oder E-Mail zu verschi­cken. Als Einschreiben kostet der Spaß bei Volders 9,99 Euro - in der nächsten Post­bank/DHL-Filiale wären es nur rund 2 bis 3 Euro Einschrei­beporto plus Brief­umschlag und Drucker­papier und etwas Warte­zeit am Schalter.

Inter­essant klingt die "extra­sichere Kündi­gung", die aus einem Einschreiben mit Rück­schein und einer Kopie an einen Anwalt besteht, der das später bezeugen würde. Wer aber die ulti­mativ sichere Kündi­gung ausspre­chen möchte, beauf­tragt einen Gerichts­voll­zieher am Sitz der Gesell­schaft, der die Kündi­gung vorher genau durch­liest und unter Zeugen eintütet und direkt im Unter­nehmen abgibt und sich das absolut rechts­sicher bestä­tigen lässt. Das kostet etwa 18 Euro und ist eine wirk­same Waffe, wenn "böse" Unter­nehmen auf bishe­rige Kündi­gungen nicht reagiert haben.

Was wurde ausge­wertet?

Volders hat Handy­ver­träge mit Internet-Zugängen, Fitness-Studios und Versi­che­rungen oder Online Dating-Portale und Pay TV zusam­men­gezählt. Für die Unter­suchung wurden alle Kündi­gungen des Kalen­der­jahres 2020 ausge­wertet, die bei dem Vertrags­manager für die jewei­ligen Unter­nehmen eingingen.

Die Kündi­gungs-Hitpa­rade

Mit circa 31.000 Kündi­gungen, die über Volders durch­geführt wurden, führt die Telekom das Ranking scheinbar an. Fünf Prozent aller erfassten Kündi­gungen im Jahr 2020 gingen bei dem Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen ein.

Eben­falls wech­sel­willig zeigten sich die Kunden des Anbie­ters Voda­fone, der mit rund 28.000 Kündi­gungen den zweiten Platz einnimmt. Zählt man aber die frisch fusio­nierte Unity­media (7.051 Kündi­gungen) hinzu, läge Voda­fone mit etwa 35.000 Kündi­gungen deut­lich vor der Telekom.

Mit circa 23.000 Kündi­gungen belegt o2 bei Volders den dritten Rang.

Die Fitness­stu­dio­kette MCFit landet im Ranking 2020 auf dem vierten Platz (circa 17.600 Kündi­gungen). Den fünften Rang des Kündi­gungs-Index belegt mit Mobilcom-Debitel ein weiteres Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen (etwa 16.400 Kündi­gungen).

Zahlen nur bedingt vergleichbar

Um quali­fizierte Aussagen treffen zu können, müsste man die gesamten Kunden­zahlen der genannten Anbieter und deren Kündi­gungs­rate mit denen von Volders und deren Anteilen verglei­chen. Es ist nämlich nicht gesagt, dass Volders im glei­chen Verhältnis die Kündi­gungen erhält, wie die Kunden insge­samt beim jewei­ligen Anbieter verteilt sind und wie Kunden direkt beim Anbieter kündigen.

Und außerdem: Zufrie­dene Kunden kündigen nicht. Leute die kündigen wollen, bedienen sich viel­leicht erst dann eines Vermitt­lers, wenn sie vorher mit einer "normalen" Kündi­gung schlechte Erfah­rungen gemacht haben.

Haupt­kün­digungs­grund: Finan­zielle Gründe

Der Vertragsmanager Volders hat seine Kunden nach ihren Kündigsmotiven befragt. Es geht oft ums Geld.

Grafik: volders.de Nichts­des­totrotz sind einige Aussagen inter­essant: In erster Linie wurden "finan­zielle Gründe" als häufigster Anlass zur Kündi­gung genannt, wobei sich diese Aussage mit 21 bzw. 22 Prozent bei allen drei Mobil­funk­anbie­tern gleicht. Mussten Betrof­fene aufgrund der aktu­ellen Wirt­schafts­lage ihre Ausgaben auf den Prüf­stand stellen, um bei sinkenden Einkommen über die Runden kommen?

Preis-Leis­tungs­ver­hältnis zu schlecht?

Das schlechte Preis-Leis­tungs-Verhältnis wurde bei allen drei Anbie­tern als dritt­häu­figste Ursache (Telekom: 7,3 Prozent, Voda­fone: 6,6 Prozent, o2: 4,9 Prozent) beklagt, was ja in etwa auch der preis­lichen Realität der Anbieter entspricht. Oder andersrum: Die Kunden, die kündigen, finden die Preise des bishe­rigen Anbie­ters gegen­über der Konkur­renz als "nicht gerecht­fer­tigt".

Fast 20 Prozent aller Kündi­gungen bei Tk-Anbie­tern

Die Kündigungshitparade von Volders. Zählt man Unitymedia zu Vodafone liegt der fusionierte Anbieter vor der Telekom.

Grafik: volders.de Die Hälfte der Top Ten der Unter­nehmen, die 2020 die meisten Vertrags­been­digungen aufzu­weisen haben, stellen die großen Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter. Dabei machen die Kündi­gungen dieser Branche rund 18,5 Prozent aller Vertrags­been­digungen des gesamten Jahres aus. Zu diesem Ergebnis trägt auch der Konzern 1&1 bei, der mit etwa 14.800 Vertrags­been­digungen auf dem achten Platz des Rankings landet.

Insge­samt sind diese Zahlen nicht über­raschend. Schließ­lich ist fast jeder Bundes­bürger bei (mindes­tens) einem Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Kunde.

Pay-TV auf dem Prüf­stand

Aber auch der Pay-TV-Anbieter Sky legte im Vergleich zum Jahr 2019 (ca. 14.500 Vertrags­been­digungen) um rund vier Prozent an Kündi­gungen zu und klet­tert damit von Platz acht auf Platz sechs.

Auch das ist plau­sibel: Längst haben die Kunden gemerkt, dass beispiels­weise Sky mit attrak­tiven Ange­boten wirbt, die sich nach einer Mindest­lauf­zeit empfind­lich verteuern und offenbar nicht so einfach zu kündigen sind. Hinzu­kommt, dass bestimmte Inhalte, wie z.B. Sport­über­tra­gungen, aufgrund der Pandemie ausge­fallen sind.

Weg mit dem Zeitungsabo

Auf den Rängen neun und zehn folgen der Zeit­schriften-Abon­nement-Anbieter PVZ sowie die (Handy-, Klein­geräte-) Versi­che­rung "Wert­garantie AG" mit knapp 15.000 bzw. rund 11.600 durch Volders vermit­telte Kündi­gungen. WeightWatchers (möchte beim Gewicht abnehmen helfen) komplet­tiert diese zehn Unter­nehmen mit etwa 9.200 Verbrau­chern, die den Service nicht länger in Anspruch nehmen wollten.

Was bewirken die Zahlen?

Mathias Rhode, Marke­ting Chef bei Volders, findet, dass seine Zahlen einen "Über­blick über die Bewe­gungen in den einzelnen Bran­chen sowie einen Einblick in die Bedürf­nisse der Verbrau­cher" geben könnten. Die Entwick­lungen am Markt sowie die Kündi­gungs­gründe der Verbrau­cher seien gut ables- sowie nach­voll­ziehbar.

Rhode hofft, dass die Unter­nehmen die Kritik berück­sich­tigen und ihre Leis­tungen auf mögliche Verbes­serungen evalu­ieren über­prüfen.

Wer ist Volders?

Volders bietet sich als "Vertrags­manager zum Verwalten oder Kündigen von Verträgen an", und möchte "alter­native Ange­bote" vermit­teln. Dabei werden Dienst­leister – von Mobil­funk- über Strom­anbieter bis hin zu Versi­che­rungen betreut. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde 2014 von Jan Hendrik Ansink gegründet und beschäf­tigt 50 Mitar­beiter, die mehr als 1,6 Millionen Nutzer betreuen.

Wegen neuer AGBs des Messenger-Dienstes WhatsApp schauen sich viele Kunden nach Alter­nativen um. Eine schrift­liche Kündi­gung dabei nicht notwendig.