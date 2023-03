StreamOn oder VodafonePass weg? Anwalt rät zur Kündigung

Vor einiger Zeit hatten die Deut­schen Telekom und Voda­fone ihren Mobil­funk­kunden die Optionen "StreamOn" bzw. Voda­fone Pass gekün­digt. Unfrei­willig - auf expli­zite Weisung der Bundes­netz­agentur. Zur Erin­nerung: Bei diesen Optionen wurde der Internet-Daten­ver­brauch dann nicht berechnet, wenn vom Nutzer bestimmte Ange­bote für Musik- oder Video­strea­ming aufge­rufen wurden, die vorher vom Vertrags­partner explizit benannt worden waren („Zero Rating“). Die jewei­ligen Inhalte-Anbieter mussten vorher mit dem jewei­ligen Netz­betreiber ein "Abkommen" schließen und gewisse tech­nische Voraus­set­zungen erfüllen. Gekostet habe diese bevor­zugte Einspei­sung aber nichts, wurde von den Netz­betrei­bern beteuert. Der Daten­ver­kehr zu Inhalte-Anbie­tern, die das nicht verhan­deln konnten oder wollten, wurde den Kunden aber weiter berechnet. Telekom musste die Option Streamon, Vodafone den Pass kündigen. Ergibt sich daraus ein außerordentliches Kündigungsrecht?

Grafik: Vodafone/teltarif.de, Logo: Telekom, Foto/Montage: teltarif.de Die Sache landete beim euro­päi­schen Gerichtshof und der urteilte klar: Das ist eine Diskri­minie­rung und das darf nicht sein. Also unter­sagte die Bundes­netz­agentur dieses Verfahren und verdon­nerte die Netz­betreiber dazu, das Angebot einzu­stellen und auch bei Bestands­kunden abzu­schalten. Das taten die Netz­betreiber Zähne knir­schend.

Kunden enttäuscht

Viele Kunden sind enttäuscht. Sie hatten die teureren Tarife oft nur wegen der StreamOn-Option oder des VodafonePass gebucht. Die Netz­betreiber argu­men­tieren nun, dass sie dazu von der Bundes­netz­agentur als Aufsichts­behörde gezwungen worden seien. Ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht für die Kunden gebe es nicht.

Telekom: Vorüber­gehend unli­mited

Über­gangs­weise hat die Deut­sche Telekom (fast) allen ihren Kunden ein kosten­loses unbe­grenztes Daten­volumen spen­diert. Bishe­rige StreamOn-Kunden bekommen für weitere drei Monate nochmal unbe­grenztes Volumen spen­diert. Diese Zeit will die Telekom nutzen, um sich das Nutzungs­ver­halten der Kunden genauer anzu­schauen und daraus eine Entschei­dung über künf­tige Tarife abzu­leiten.

Anwalt rät zur außer­ordent­lichen Kündi­gung

Der Rechts­anwalt Dr. Matthias Böse schlägt nun vor, dass betrof­fene Telekom-StreamOn- und Voda­fone-Pass-Mobil­funk­kunden vorsorg­lich kündigen sollten. In seinem Blog schreibt er: "Es gibt einen guten Grund dafür, warum Mobil­funk­kunden der Telekom mit einem Tarif samt StreamOn und Voda­fone-Mobil­funk­kunden mit einem Voda­fone-Pass-Tarif kündigen sollten: Gege­benen­falls ist eine Been­digung fristlos möglich."

Zero-Rating als Verstoß gegen Netz­neu­tra­lität

Böse verweist auf die Entschei­dung des Euro­päi­schen Gerichts­hofs, wonach solche soge­nannten Zero-Rating-Ange­bote gegen Vorgaben zur Netz­neu­tra­lität aus Art. 3 Abs. 2 der Verord­nung 2015/2120 (siehe EuGH Urteil vom 02.09.2021, Rechts­sache C-34/20) verstoßen. Die Bundes­netz­agentur hatte in der Folge Verfü­gungen erlassen, wonach die Bewer­bung der Tarife für Neukunden einge­stellt werden muss und auch Bestands­kunden diese Optionen nach Ablauf des 31. März 2023 nicht mehr zur Verfü­gung stehen dürfen.

Verschlech­terung der Vertrags­bedin­gungen

Tatsäch­lich haben nun, so führt der Anwalt weiter aus, sowohl die Voda­fone GmbH als auch die Telekom Deutsch­land GmbH Schreiben an Verbrau­cher versendet, in denen auf genau diese Ände­rung hinge­wiesen wird. Was die Schreiben aber nach Kenntnis des Anwalts nicht enthalten, sei ein Hinweis auf das daraus resul­tie­rende Kündi­gungs­recht, was sich – auch schon bei gering­fügigen Verschlech­terungen – für Verbrau­cher aus § 57 Abs. 1 TKG ergebe.

Dieser Para­graph biete "eine erheb­liche Erwei­terung der Verbrau­cher­rechte gegen­über der Rechts­lage, die übli­cher­weise bei Dienst­ver­trägen nach dem BGB gelten würde". Eine Kündi­gung sei damit außer­ordent­lich und ohne Frist möglich. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit sei also nicht einzu­halten. Dass die Unter­nehmen Millionen von Kunden dies nicht auf die Nase binden wollten, sei "unter­neh­merisch nach­voll­ziehbar, mögli­cher­weise aber unzu­lässig", führt der Anwalt aus.

Die Argu­men­tation der Unter­nehmen: Kein Kündi­gungs­recht

Die Argu­mente der Unter­nehmen hält der Anwalt für "absehbar": Die Verän­derung sei unmit­telbar durch Unions­recht oder inner­staat­lich geltendes Recht vorge­schrieben, §57 Abs. 1 Nr. 3 TKG." Das hält Dr. Böse aber für "gleich mehr­fach falsch". Denn: Einer­seits sei eine Ände­rung nicht vorge­schrieben: "Nach der Entschei­dung des EuGH waren diese Tarif­optionen von Anfang an rechts­widrig. Zudem ist auch zu beachten, dass §57 Abs.1 TKG nur ein Kündi­gungs­recht für Verschlech­terungen vorsieht."

Zum zweiten könne das Verbot der Zero-Rating-Praxis zudem nicht nur zu Lasten des Verbrau­chers ausge­gli­chen werden. Telekom und Voda­fone könnten schlicht allen Daten­ver­kehr gleich behan­deln und nicht mehr nach Volumen begrenzen, bis die Verträge ordent­lich gekün­digt werden können. Auf diese kunden­freund­liche Lösung sei man aber offenbar nicht gekommen (mit kleiner Einschrän­kung: Die Telekom sei "immerhin so gnädig und bietet dies – wenn auch nicht im Roaming – auf Anfrage für drei Monate an, was aber in recht­licher Hinsicht nichts am Kündi­gungs­recht ändert").

Anwalt rät zur außer­ordent­lichen Kündi­gung

Verbrau­cher mit einem der betrof­fenen Tarife sollten ihren Mobil­funk­ver­trag außer­ordent­lich und fristlos kündigen (z.B. per E-Mail an impressum (at) telekom.de oder impressum (at) vodafone.com) und abwarten. Er hat auch gleich einen Text­vor­schlag:

Sehr geehrte Damen und Herren, unter Verweis auf §57 Abs. 1 TKG kündige ich meinen Mobil­funk­ver­trag mit der Rufnummer xx hiermit außer­ordent­lich und fristlos. Mit freund­lichen Grüßen Name (Vertrags­inhaber)

Gerichts­ver­fahren denkbar

Alter­nativ kann über den verpflich­tenden Kündi­gungs­button auf der Home­page gekün­digt werden, er ist seit vergan­genem Jahr für alle Anbieter Pflicht.

Dr. Böse erwartet, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten erste Gerichte mit diesem Thema befassen werden. Wer erst dann kündige, verschenke vermut­lich bares Geld, das gege­benen­falls später zurück­ver­langt werden könnte.

War der Streit vorher­sehbar?

Schon früh­zeitig war an den Zero-Rating-Ange­boten Kritik geübt worden, dass die Netz­neu­tra­lität nicht einge­halten werde. Die Netz­betreiber hatten seiner­zeit argu­men­tiert, dass Inhal­tean­bieter sich kostenlos anschließen lassen könnten.

Welche Alter­nativen gäbe es?

Für Tarif­modelle, wie z.B. in den USA oder der Schweiz, wo es schon in den Basis­tarifen eine Daten­flat­rate, aber mit deut­lich redu­ziertem Tempo gibt und wo höhere Geschwin­dig­keiten dann gegen Aufpreis zubuchbar sind, konnten sich Telekom und Voda­fone bislang noch nicht erwärmen. Nur o2 hat "Unli­mited"-Tarife im Angebot, die je nach Höchst­geschwin­dig­keit unter­schied­lich teuer sind.

Klar ist, dass der massive Netz­ausbau Geld kostet. Nun kommen noch poli­tische Risiken dazu, die den Austausch bestimmter Hersteller-Hard­ware erfor­der­lich machen. Bauteile, die eigent­lich tech­nisch bestens funk­tio­nieren und kosten­günstig waren, müssen vorzeitig gewech­selt werden, was erneut Geld kostet und kaum weitere Preis­sen­kungen erlauben wird.

Einige Anbieter haben schon zu Preis­erhö­hungen gegriffen, die bei den Kunden nicht gut ankommen. Die versu­chen durch Vertrags­kün­digungen und Anbie­ter­wechsel das auszu­glei­chen, teil­weise können auch Rabatte an der Hotline ausge­han­delt werden.

Mehr zum Daten­geschenk der Telekom und Reak­tionen bei Voda­fone.