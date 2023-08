Hausmittel: Kratzer auf Handydisplay nicht wegschmirgeln

Wer mit Haus­mit­teln wie Zahn­pasta oder Back­pulver einen Display-Kratzer einfach wegpo­lieren will, macht das Ganze am Ende womög­lich schlimmer. Darauf weist das Verbrau­cher­schutz­portal Mobilsicher.de auf seiner Webseite hin.

Neue Kratzer möglich

Denn die Körn­chen in der Zahn­pasta oder dem im Back­pulver enthal­tenen Natron schmir­geln viel­leicht den ursprüng­lichen Kratzer etwas weg, sodass man ihn nicht mehr so sieht. Aber sie können auch neue Kratzer verur­sachen. Vorsicht auch mit spezi­ellen Poli­turen: Diese sind laut dem Portal nur für Kunst­stoff­dis­plays geeignet. Zahnpasta oder Backpulver können Kratzer auf dem Handy-Display u.U. noch schlimmer machen (Symbolbild)

Bild: Image licensed by Ingram Image Die Experten empfehlen statt­dessen Vorsorge durch eine Display-Schutz­folie. Zudem verkratze extra hartes Glas nicht so schnell.

