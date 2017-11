WLAN-Ausbau in Hamburg kommt voran Der Ausbau eines kostenfreien öffentlichen WLAN-Netzes für Internetsurfer in Hamburg kommt nach einem Jahr voran. Der Vertrag des Anbieters Willy.tel für das öffentliche WLAN-Netz "MobyKlick" mit der Stadt Hamburg ist unter Dach und Fach und kann im Transparenzportal eingesehen werden. "Wir haben einen Meilenstein erreicht", sagte Willy.tel-Projektleiter Mario Bethune heute zu der Ausgestaltung der langjährigen Verträge.

Er geht davon aus, dass das Unternehmen von Mai an die Erweiterung des WLAN-Netzes in der Hamburger Innenstadt vornimmt. "Wir wollen noch vor dem G20-Gipfel im Juli den Jungfernstieg ausgerüstet haben", ergänzte der Projektleiter. Der Telekommunikationsanbieter war vor einem Jahr mit einem Pilotprojekt an der Binnenalster gestartet.

Geplante WLAN-Zugangspunkte in Hamburg

Gemäß Vertrag muss das Unternehmen 150 Zugangspunkte im inneren und weitere 750 Stellen im gesamten Stadtgebiet einrichten. Dafür dürfen Straßenlaternen und Anzeigetafeln von Parkleitsystemen genutzt werden, wie Bethune erläuterte. Mitte nächsten Jahres könnte das WLAN die Innenstadt zwischen Lombardsbrücke und Landungsbrücken abdecken. Anders als bei Hotspots seien alle Willy.tel-Access Points "homogen" miteinander verbunden, so dass Nutzer sich hierfür nur einmal anmelden müssten, berichtete der IT-Leiter.

Neben Willy.tel haben Telekommunikationsanbieter wie die Deutsche Telekom oder Vodafone in Hamburg ihre Hotspots im Angebot. Diese Zugänge sind nur zeitlich begrenzt kostenlos, anschließend fallen Gebühren an.

Zudem will die Hamburger Hochbahn bis Ende dieses Jahres in allen Bussen und U-Bahnhaltestellen kostenloses WLAN für ihre Fahrgäste einrichten. Der offizielle Betrieb folgt einer halbjährigen Pilotphase auf der Metrobus-Linie 5 und an den beiden U-Bahn-Haltestellen Mönckebergstraße und Borgweg (U3). Auch hier soll der Anbieter Willy.tel der Provider bleiben.

Wie Sie auf Reisen den nächsten öffentlichen WLAN-Hotspot finden, erfahren Sie in einem weiteren Artikel.