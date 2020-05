Oppo und Vodafone starten Kooperation in Europa

Während sich Huawei mit der Google-Sperre herum­schlagen muss, sieht Oppo eine Chance in einer Koope­ra­tion mit Voda­fone Inter­na­tional. Die startet zunächst in Europa.

Oppo hat eine globale Partnerschaft mit der Vodafone Group geschlossen. Los gehts in Europa

Foto: Oppo / Vodafone plc Der chine­si­sche Smart­phone-Anbieter Oppo nutzt die Probleme seines Rivalen Huawei aufgrund von US-Sank­tionen für einen Angriff in Europa aus. In einer Koope­ra­tion mit dem inter­na­tio­nalen Mobil­funk-Anbieter Voda­fone will Oppo seine Geräte unter anderem nach Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Spanien und die Nieder­lande verstärkt auf den Markt bringen, wie die Unter­nehmen heute mitteilten.

Huawei sucht Alter­na­tive zu Google

Foto: Oppo / Vodafone plc Huawei, der welt­weit zweit­größte Smart­phone-Anbieter nach Samsung, hat außer­halb Chinas Probleme. Aufgrund der US-Sank­tionen kann Huawei keine neuen Modelle mit den kompletten Google-Diensten auf den Markt bringen. Dadurch ist Huawei gezwungen, zum Beispiel Googles PlayStore zum App-Down­load durch eine eigene Infra­struktur zu ersetzen und Entwickler von Anwen­dungen direkt an Bord holen.

Oppo wurde bereits aufgrund seiner Stärke im riesigen chine­si­schen Markt zu einem der größten Smart­phone-Anbieter der Welt. Im ersten Quartal sah die Markt­for­schungs­firma Stra­tegy Analy­tics Oppo auf Platz fünf mit 22,6 Millionen verkauften Smart­phones. Oppo selbst spricht von 100 Millionen Auslie­fe­rungen welt­weit.

Huawei trotzt Corona-Problemen in China

Im Heimat­markt China kam Huawei - Experten zufolge - unter­dessen besser durch den Nach­fra­ge­rück­gang in der Corona-Krise als seine lokalen Konkur­renten zurecht. Nach Berech­nungen der Analy­se­firma Canalys konnte Huawei den Absatz in China stabil halten und baute den Markt­an­teil dadurch von 34 Prozent auf 41 Prozent ausbauen. Bei Oppo bracht der Absatz dagegen um ein Viertel ein und der Markt­an­teil sank von 19 Prozent auf 17 Prozent.

Oppo startet in Europa

Oppo wird zunächst auf den euro­päi­schen Märkten von Voda­fone aktiv werden, darunter Deutsch­land, Groß­bri­tan­nien, Spanien, Portugal, Rumä­nien, die Türkei und die Nieder­lande. Nach und nach sollen weitere Märkte folgen.

Voda­fone-Kunden sollen "von einer breiten Palette von Oppo-Produkten profi­tieren", die von Einstiegs- bis hin zu Vorzei­ge­pro­dukten (z.B. Oppo A-, Reno- und Find X-Serie) , sowohl für 4G- als auch für 5G reichen soll. Die Part­ner­schaft soll noch im Mai anlaufen.

Oppo schwört auf Benfen

Alen Wu, Präsi­dent Global Sales bei Oppo, ist zuver­sicht­lich, "dass unsere Produkte und Tech­no­lo­gien Voda­fone in die Lage versetzen werden, ins 5G-Zeit­alter einzu­treten. Die Vision von Voda­fone, dass 'wir uns für eine bessere Zukunft verbinden', decke sich mit Oppos Wert des 'Benfen' - das Rich­tige zu tun und den Kunden einen echten Mehr­wert zu bieten."

