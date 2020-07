Stadt Münster: Ganzheitlich Glasfaser bis in die Wohnung

In der Stadt Münster haben sich die örtli­chen Stadt­werke ("Wir kennen unsere Stadt genau und wissen, wie man passive Netze verlegt") und die Deut­sche Telekom zusam­men­getan, um in den nächsten 10 Jahren "schnelles Netz" für 160.000 Haus­halte oder 40.000 Gebäude anzu­schließen.

Gemeinsam in Konkur­renz

Die Stadt Münster soll in 10 Jahren "ganzheitlich" mit Glasfaser bis in die Wohnung versorgt werden.

Foto: Stadtwerke Münster Dabei wollen Stadt­werke und Telekom gemeinsam und in Konkur­renz arbeiten. Das bedeutet: Die Stadt­werke werden die Infra­struktur aufbauen, sprich die Glas­faser-Kabel verlegen, und die Telekom wird das Netz dann betreiben, sprich die Glas­faser beleuchten.

So können die Stärken der Stadt­werke als kommu­naler Versorger mit lang­jäh­riger Erfah­rung im Bau von Infra­struktur mit den Produkten und Ange­boten der Telekom für die Bürger und die Stadt kombi­niert werden. Michael Hags­pihl, Geschäfts­führer Privat­kunden bei der Telekom Deutsch­land und Müns­te­raner seit vielen Jahren ("ich habe hier studiert und ich wohne hier"), und Sebas­tian Jurczyk, Vorsit­zender der Stadt­werke-Geschäfts­füh­rung, unter­schrieben heute in Münster eine Absichts­er­klä­rung ("Letter of intent"). Diese Erklä­rung beschreibt die Eckpfeiler der geplanten Zusam­men­ar­beit.

Das fertige Netz wird nämlich "im Wett­be­werb" vermarktet. Der inter­es­sierte Kunde kann also wahl­weise bei den Stadt­werken Münster einen Vertrag über Internet und Telefon unter­schreiben oder bei der Telekom oder weiteren TK-Unter­nehmen, die im Rahmen von "wholebuy" die notwen­digen Leis­tungen bei der Betrei­ber­ge­sell­schaft einkaufen können.

Keine letzte Meile mehr: Glas für alle

"Es wird keine letzte Meile geben, weil wir mit Glas direkt in die Wohnung gehen", betonten Hags­pihl und Jurczyk in einer Pres­se­kon­fe­renz und Müns­ters Ober­bür­ger­meister Markus Lewe, zugleich Präsi­dent des Deut­schen Städ­te­tages, betonte, dass die Aufgreif­schwelle von 30 MBit/s an vielen Stellen den voll­stän­digen Ausbau unnötig behin­dern würde. Man wolle jetzt Münster "ganz­heit­lich mit Breit­band versorgen" und keine Unter­schiede mehr machen.

Schon heute ist die Nach­frage nach schnel­leren Leitungen groß. Privat­kun­den­chef Michael Hags­pihl (Telekom) berich­tete, dass mehr als 50 Prozent der neu verkauften Breit­band-Anschlüsse mit 100 oder 250 MBit/s bestellt würden.

Koope­ra­tion soll Digi­ta­li­sie­rung stärken

Ganzheitlich FTTH für Münster: Michael Hagspihl (Deutsche Telekom) und Sebastian Jurczyk (Stadtwerke Münster)

Foto: Stadtwerke Münster „Schnelle Kommu­ni­ka­ti­ons­netze sind Lebens­adern einer modernen und smarten Stadt und ein wich­tiger Stand­ort­faktor. Über die Koope­ra­tion mit der Telekom wollen wir das Ausbau­tempo und den Umfang in Münster deut­lich stei­gern“, betont Stadt­werke-Geschäfts­führer Sebas­tian Jurczyk. „Wir begegnen einander auf Augen­höhe. Jeder bringt eigene Stärken in die Koope­ra­tion ein und gemeinsam nutzen wir sie zum Vorteil der Müns­te­r­a­ne­rinnen und Müns­te­raner.“

„Mit den Stadt­werken Münster haben wir einen erst­klas­sigen Partner gefunden, um die Region mit einem super­schnellen Breit­band­netz zu versorgen. Diese Part­ner­schaft passt perfekt in die Ausbau-Stra­tegie der Telekom, die bereits heute von bestehenden FTTC und FTTH Koope­ra­tionen in Deutsch­land geprägt ist.“, findet Hags­pihl. “Ich freue mich, mit dieser Part­ner­schaft Münster und Umge­bung zu einer der führenden Glas­fa­ser­re­gionen Deutsch­lands zu machen. Wenn zwei starke Unter­nehmen zusam­men­kommen, profi­tieren in erster Linie die Kunden in der Region.“

Der Kern der Zusam­men­ar­beit liegt zunächst auf dem gemein­samen Aufbau und Betrieb einer "giga­b­it­fä­higen" Infra­struktur auf Basis der Glas­fa­ser­tech­no­logie bis in die Wohnung des Kunden. In zwei Stadt­vier­teln Müns­ters betreiben die Stadt­werke bereits ein Glas­fa­ser­netz, haben also erste Erfah­rungen. Mit der Erschlie­ßung des Müns­te­raner Stadt­teils Amels­büren und der Umset­zung des Bundes­för­der­pro­gramms Breit­band beginnt das Unter­nehmen noch in diesem Jahr, nächstes Jahr sollen die ersten Ausbauten in Eigen­wirt­schaft erfolgen.

Der Kern der Koope­ra­tion ist die Schaf­fung der notwen­digen Infra­struktur für super­schnelle Inter­net­ver­bin­dungen. Mit ihrer Erfah­rung im Bau von Versor­gungs­netzen in Münster sind die Stadt­werke im Rahmen der Koope­ra­tion für den Bau der passiven Technik verant­wort­lich. Im Betrieb der aktiven Netz­kom­po­nenten spielt die Telekom ihre Stärken als Netz­be­treiber aus. Gegen­über den Kunden treten beide Unter­nehmen vonein­ander unab­hängig als eigen­stän­dige Anbieter von Glas­fa­ser­ver­trägen auf. Der Netz­zu­gang Dritter wird diskri­mi­nie­rungs­frei und zu fairen kommer­zi­ellen Bedin­gungen gewähr­leistet, sodass die Anbie­ter­viel­falt gesi­chert ist.

Wichtig: Nach­frage bei der Bevöl­ke­rung

Bei aller Begeis­te­rung bleibt eine wich­tige Voraus­set­zung für einen wirt­schaft­li­chen Glas­fa­ser­ausbau: Die entspre­chende Nach­frage der Bevöl­ke­rung, die im Rahmen von Vorver­mark­tungen verbind­lich abge­fragt wird. Schon im zweiten Quartal 2021 wollen die Partner ein erstes Gebiet gemeinsam erschließen.

Welche Tarife wird es geben?

Spezi­elle Tarife für Münster wurden noch nicht genannt. Hags­pihl verwies auf das Tarif­an­gebot der Telekom "von S bis XXL", deutete an, dass Glas­faser-Neukunden den Anschluss­preis von etwa 800 Euro erstattet bekämen, wenn sie gleich beim Erst­ausbau bestellen. Damit ein Glas­fa­ser­an­schluss in das Haus und bis in die Wohnung verlegt werden darf, muss zunächst der Haus- und Grund­stücks­ei­gen­tümer zustimmen. Diese Zustim­mung ist kosten­frei und bringe Vorteile, da sie den Wert von Grund­stück und Immo­bilie aufwerte. Man werde auch auf die "Wohnungs­wirt­schaft" (Vermie­tungs­ge­sell­schaften) zugehen, um sie zum Anschluss an die Glas­faser zu moti­vieren. Dabei seien Rahmen­ver­träge denkbar, die noch verhan­delt werden müssten. Somit können auch Mieter von solchen Wohnungs­ge­sell­schaften in den Genuss von Glas­faser-Anschlüssen bis in die Wohnung kommen.

Die genauen Details der Koope­ra­tion werden in kommenden Gespräche zwischen den Part­nern verhan­delt werden.

Was machen die Stadt­werke Münster?

Die Stadt­werke Münster belie­fern mit rund 1.100 Mitar­bei­tern schon heute ihre Kunden mit Strom, Erdgas, Fern­wärme sowie Trink­wasser und bieten auch selbst Breit­band-Inter­net­an­schlüsse an. Außerdem sind die Stadt­werke für den Busver­kehr in Münster verant­wort­lich. Klima­schutz und der Ausbau erneu­er­barer Energie sind bei den Stadt­werken ein wich­tiges Thema. An drei Stand­orten in der Stadt bieten die Stadt­werke Münster Bera­tung und Service an.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Idee ist gut: Die örtli­chen Stadt­werke, die ihre Stadt logi­scher­weise am besten kennen, planen, bauen und verlegen die Leitungen. Ein Netz­be­treiber mit Erfah­rung über­nimmt die "Beleuch­tung" und Betrieb des Netzes, das dann im Wett­be­werb an die Kunden vermarktet wird. Andere Tele­fon­ge­sell­schaften können sich an der Vermark­tung betei­ligen, wenn sie vorher Eini­gung über die Einkaufs­kon­di­tionen erzielen können. Die ganze Stadt soll mit Glas­faser bis ins Haus versorgt werden. Das wird nicht gleich morgen früh und überall möglich sein, aber 10 Jahre sind ein über­schau­barer Zeit­raum.

Jetzt müsste man das Modell nur noch bundes­weit aufgreifen und endlich mit dem Komplett­ausbau des Landes beginnen und dabei vorhan­denes Know-How und Infra­struktur gemeinsam nutzen, anstatt sich nutzlos gegen­seitig zu beharken oder die "Schuld" zuzu­weisen.