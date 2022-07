Apple/Google Pay: So bezahlen Sie mit Handy & Smartwatch

Kontaktlos bezahlen ist spätes­tens in der Pandemie für viele Routine geworden. Möglich­keiten dafür gibt es viele, etwa per Smart­phone oder auch per Smart­watch. Doch nicht alle Optionen sind gleich gut.

Ein kurzer Hand­griff, ein Piepsen, fertig. In der Pandemie ist es für viele Menschen zur Routine geworden, kontaktlos zu zahlen, anstatt Bargeld aus dem Porte­mon­naie zu kramen. Das Dran­halten von Bank­karte oder Smart­phone ans Bezahl­ter­minal geht schnell, aber ist es auch sicher?

Und was passiert eigent­lich mit den Daten, die beim Bezahl­vor­gang über­mit­telt werden? Die wich­tigsten Fragen und Antworten.

Welche Möglich­keiten zum kontakt­losen Bezahlen gibt es?

Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone am Beispiel von Apple Pay und einem iPhone

Bild: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler In Frage kommen neben Giro- oder Kredit­karte, die an der Kasse ans Bezahl­ter­minal gehalten werden, auch Smart­phones und Smart­wat­ches. Entweder muss dazu die App eines Bezahl­dienst­leis­ters herun­ter­geladen werden. Oder man nutzt die oft univer­sel­leren Pay-Ange­bote von Apple, Samsung- oder Google: In deren Apps können dann die Karten koope­rie­render Banken hinter­legt werden.

Und auch viele Super­markt­ketten mischen selbst mit. Mit ihren Kunden-Apps kann man etwa Gutscheine einlösen und bezahlen. Der Rabat­triese Payback ist über seine App ebenso beim kontakt­losen Bezahlen dabei wie Bezahl­dienste von Blue­code bis Paypal.

Eigene Bezahl­sys­teme für ihre Sport­uhren bieten etwa Fitbit oder Garmin an. Aber sogar rein analoge Uhren können Geld­beutel-Ersatz werden: Das geht etwa bei bestimmten "unsmarten" Modellen des Herstel­lers Swatch, bei denen allein ein inte­grierter Chip die Trans­aktion ermög­licht.

Was braucht man dafür?

Grund­lage für die meisten kontakt­losen Trans­aktionen ist in Deutsch­land die Nahfeld­kom­muni­kation (NFC) ein Funk-Über­tra­gungs­stan­dard. Für die Abwick­lung müssen Geld­karte, Smart­phone oder Uhr einen NFC-Chip besitzen. Neuere Smart­phone-Modelle sowie Smart­wat­ches tun dies inzwi­schen eigent­lichen durch die Bank.

Für Menschen mit älteren Handys sind etwa Super­markt-Kunden­apps oder andere Bezahl­dienste eine Alter­native, in denen eben­falls eine Bank­ver­bin­dung oder eine Geld­karte hinter­legt wird. Die Zahlung läuft hier über Zahlen-, Strich- oder QR-Codes, die an der Kasse vorge­zeigt oder abge­scannt werden.

Bis auf besagte Swatch-Modelle ist zudem in aller Regel Voraus­set­zung, dass das jewei­lige Gerät noch genug Akku­strom hat und läuft. Glei­ches gilt für eine bestehende Inter­net­ver­bin­dung: Die muss bei manchen Anbie­tern bestehen, bei anderen aber nicht unbe­dingt.

Wie sicher ist das?

Ziem­lich sicher. "Das Auslesen von Daten ist sehr unwahr­schein­lich", sagt Stefan Fischer von der Stif­tung Waren­test. Im Vergleich zur Kredit­karte sei das Bezahlen der App sogar sehr sicher. Das liegt daran, dass bei der Trans­aktion nicht direkt die hinter­legten Karten­daten ausge­lesen werden, sondern eine indi­vidu­elle Zahlen­folge, eine Art Code also.

Auch der Verbrau­cher­zen­trale Nord­rhein-West­falen sind Fälle, in denen "Krimi­nelle die kontakt­lose Bezahl­vari­ante gezielt angreifen", nicht bekannt, sagt Jurist David Riech­mann.

Für Sicher­heits­fana­tiker gibt es zumin­dest für Bank­karten spezi­elle Schutz­hüllen, die die Nahfeld­kom­muni­kation unter­binden. Außerdem muss nach einer gewissen Anzahl von Zahlungen oder bei höheren Beträgen, meist ab 25 Euro, zusätz­lich die PIN einge­geben werden. Beim Smart­phone gibt es noch eine Sicher­heits­stufe mehr: Das Gerät muss für jeden Bezahl­vor­gang erst entsperrt werden.

Wie sieht es mit der Daten­sicher­heit aus?

Nicht ganz so gut. Die Stif­tung Waren­test hat bei mehreren Bezahl-Apps Mängel in den AGB oder beim Daten­sen­dever­halten fest­gestellt. Verbrau­chern muss klar sein, dass ihre Daten nicht nur an den Anbieter, sondern auch an Zahlungs­dienst­leister und mögliche Partner gehen.

Gerade die Kunden­apps der Super­märkte sind sammel­freudig, sie wissen, in welchen Filialen der Kunde einkauft und ob er seine Vorlieben geän­dert hat. "Das anonyme Bezahlen ist tatsäch­lich nur bar möglich. Auch die normale Karten­zah­lung, egal ob mit Karte oder Smart­phone, hinter­lässt Spuren", macht Verbrau­cher­schützer Riech­mann klar.

Was tun bei Verlust?

Wenn Smart­watch, Handy oder Karte verloren gehen, ist eines wichtig: sofort sperren lassen. Das geht über den zentralen Sperr-Notruf 116 116. Höhere Verluste sind unwahr­schein­lich, dafür müssten Krimi­nelle entweder die PIN (bei gestoh­lenen NFC-Karten) oder den Code zum Entsperren des jewei­ligen Gerätes kennen.

Wer biome­tri­sche Daten hinter­legt hat, muss sich noch weniger Sorgen machen. Und sogar wenn bereits uner­laubt einge­kauft wurde: Solange Smart­phone oder Karte entspre­chend geschützt sind, muss nach Auffas­sung der Verbrau­cher­zen­trale die jewei­lige Bank für den Schaden aufkommen.

Ein weiteres Verbrau­cher­thema: Das sollten Sie bei einer Handy-Vertrags­ver­län­gerung beachten.