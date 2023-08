Super-GAU in Deuselbach: komflat will nicht schuld sein

Rätselraten um Internet-Ausfall in Deuselbach

picture alliance/dpa Zu Beginn dieser Woche haben wir über einen Internet-Komplett­aus­fall in Deusel­bach in Rhein­land-Pfalz berichtet, der schon seit Wochen andauert und für die Bewohner unge­ahnte Folgen hat. Zunächst hatte der SWR über die Misere berichtet.

Je mehr Details ans Tages­licht kommen, desto verwir­render wird die Geschichte aller­dings. Nach Recher­chen von teltarif.de handelt es sich um ausge­fal­lene VDSL-Anschlüsse. Und so viel ist sicher: Der VDSL-Netz­betreiber in Deusel­bach ist nicht die Deut­sche Telekom, denn diese kann nach ihrer eigenen Verfüg­bar­keits­abfrage in Deusel­bach MagentaZuhause nur mit bis zu 2 MBit/s im Down­load und bis zu 480 kBit/s im Upload anbieten. Auch Voda­fone verfügt über kein TV-Kabel­netz in Deusel­bach.

Die Stel­lung­nahme von komflat

picture alliance/dpa An die teltarif.de-Redak­tion hat eine Spre­cherin der net services GmbH & Co. KG inzwi­schen folgendes State­ment gesandt:

Wir können Ihnen mitteilen, dass wir eine flächen­deckende Unter­bre­chung ausschließen können. Nach jetzigem Stand sind zwei Verteil­sta­tionen (so genannte Multi­funk­tions­gehäuse, MFG) von einer Störung betroffen. Die Störung wurde zur Behe­bung unver­züg­lich an den zustän­digen Betreiber gemeldet, welcher uns das Tele­kom­muni­kati­ons­netz zur Verfü­gung stellt. Wir, als Diens­tean­bieter unter der Marke komflat, nutzen vorlie­gend nicht unser eigenes Netz und sind auf die Unter­stüt­zung des Netz­betrei­bers ange­wiesen. Ich kann bestä­tigen, dass betrof­fene Kunden eine Kündi­gung erhalten haben, da wir eine Versor­gung der Dienste nicht mehr gewähr­leisten können. Verschie­dene tech­nische Kompo­nenten im Netz sind laut unserer Infor­mation beschä­digt. Diese unvor­her­gese­hene Störung hat zur Folge, dass unsere Internet- und Tele­fon­dienste an zwei Verteil­sta­tionen derzeit nicht verfügbar sind. Die Repa­ratur und Beschaf­fung der erfor­der­lichen Ersatz­teile liegen in den Händen des Netzei­gen­tümers. Kurz­fristig hätten wir keine Alter­native bieten können, da wir - wie beschrieben - ledig­lich die Dienste auf der fremden VDSL Netz­infra­struktur beitreiben. Andere Ausweich­tech­nolo­gien stehen uns als reiner Fest­netz­anbieter leider nicht zur Verfü­gung. Wir verfügen weder über entspre­chende Produkte für eine alter­native Versor­gung mittels Mobil­funk noch über Satellit. In Bezug auf einige Endkun­den­fälle befinden wir uns mit der BNetzA im Austausch. Als Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen unter­liegen wir den Bestim­mungen des TKG und halten die gesetz­lichen Bestim­mungen selbst­ver­ständ­lich ein.

Rätsel­raten um den Netz­betreiber und das weitere Vorgehen

Laut teltarif.de vorlie­genden Infor­mationen gibt es etwa vier Kvz/MFG in Deusel­bach. Wenn zwei davon ausge­fallen sind, wäre das bereits die Hälfte der Stationen. komflat konnte oder wollte teltarif.de nicht mitteilen, wer Inhaber der VDSL-Infra­struktur in Deusel­bach ist. Der Breit­ban­datlas der Bundes­netz­agentur beinhaltet diese Infor­mation eben­falls nicht.

Es stellt sich auch die Frage, ob der VDSL-Infra­struk­tur­inhaber in Deusel­bach die Stationen über­haupt wieder aufbauen wird, da ja in den kommenden Jahren mögli­cher­weise mit einem Glas­faser­ausbau zu rechnen ist. Einer­seits könnte also ein Wieder­aufbau von VDSL nur für wenige Jahre für den Betreiber unwirt­schaft­lich sein. Ande­rer­seits wäre es der nächste Super-GAU, wenn man den Bewoh­nern mitteilen müsste, dass sie erst nach Abschluss lang­wie­riger Glas­faser-Geneh­migungs­ver­fahren wieder Breit­band bekommen können - also in einigen Jahren.

