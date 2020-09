Köln: Weitreichendes Abkommen mit Telekom für 5G-Ausbau

Wir hatten über einen Termin mit Vertre­tern von Voda­fone und der Ober­bür­ger­meis­terin von Köln berichtet, woraus man den Eindruck gewinnen konnte, dass der Netz­betreiber Voda­fone viel­leicht "exklusiv" oder zumin­dest "bevor­zugt" den 5G-Ausbau in der Domstadt Köln ausrollen dürfte. Deshalb wäre die Pres­semit­tei­lung der Deut­schen Telekom Tochter DFMG (Deut­sche Funk­turm) von gestern beinahe unter "Das hatten wir schon" wegsor­tiert worden.

Voda­fone hat keine Exklusiv-Rechte

Traumwetter bei der Unterzeichnung, hier ein Blick auf eine Antenennplattform des Colonius-Turms. Derzeit ist der Turm für die Öffentlichkeit (noch) gesperrt.

Foto: DFMG / Telekom So exklusiv ist das Abkommen mit Voda­fone aber nicht. Gestern hat die Telekom-Tochter Deut­sche Funk­turm (DFMG) mit der Stadt Köln ein Rahmen­abkommen unter­zeichnet, was den zügigen Ausbau des 5G-Netzes der Telekom in der Domstadt beschleu­nigen soll. Betei­ligte: Die Stadt Köln, die Stadt­werke, Rhein Energie, der "städ­tische Netz­betreiber" NetCologne und die Telekom-Tochter DFMG.

Ziel der Koope­ration zwischen der Stadt Köln und der DMFG ist es, den Ausbau der Mobil­funkin­fra­struktur im Stadt­gebiet durch Nutzung der bereits vorhan­denen städ­tische Infra­struktur wie Gebäude oder Later­nen­masten als Anten­nen­stand­orte voran zu bringen.

Henri­ette Reker, Ober­bür­ger­meis­terin der Stadt Köln, erklärt was geplant ist: „Mit dem Gigabit Master­plan 2025 hat die Stadt­ver­wal­tung Köln ein Konzept vorge­legt, dass flächen­den­kende Giga­bit­netze anstrebt – sowohl mit Glas­faser im Boden als auch mit 5G in der Luft. Mit der heutigen Unter­zeich­nung einer Absichts­erklä­rung zur Koope­ration mit der Deut­schen Funk­turm gehen wir dabei einen weiteren wich­tigen Schritt. 5G ist gegen­über bishe­rigen Tech­nolo­gien ein erheb­licher Fort­schritt. Deshalb ist ein zügiger Ausbau von 5G von zentraler Bedeu­tung für Köln als Wirt­schafts- und Wissen­schafts­standort.“

Dr. Bruno Jacobfeu­erborn, lang­jäh­riger Technik-Chef der Telekom und inzwi­schen Vorsit­zender der Geschäfts­füh­rung der DFMG, findet, dass ein starkes 5G-Netz für die Medi­enstadt Köln ein wich­tiger Stand­ort­vor­teil ist. Die Deut­sche Funk­turm ist zwar Tochter der Telekom unter­stütze aber alle inter­essierte Anbieter dabei, das "moderne Netz in ganz Köln erlebbar zu machen."

Dr. Dieter Stein­kamp, Chef der Kölner Stadt­werke stellt gerne Flächen und Gebäude der Stadt, ferner bereits verlegte Glas­faser und Leer­rohre der städ­tischen Tele­fon­gesell­schaft NetCologne sowie Stra­ßen­laternen der RheinEnergie zur Verfü­gung. Und betont: "Diese Syner­gien und alle weiteren infrage kommenden Objekte, Flächen und Stadt­möbel (elek­trisch versorgte Werbe­pla­kate) werden von uns künftig gebün­delt an die Deut­sche Funk­turm über einen einzigen Rahmen­ver­trag vermietet.“

Zusam­men­arbeit über gesetz­liche Vorgaben hinaus

Sicherheitsabstand hoch über den Dächern von Köln: Von links Bruno Jacobfeuerborn (DFMG), Henriette Reker (OB Köln), Dieter Steinkamp (Stadtwerke Köln)

Foto: DFMG Die verein­barte Zusam­men­arbeit, so betont man in Köln, gehe "weit über gesetz­liche Vorgaben hinaus und verbes­sere die an anderen Orten häufig sehr langen Abstim­mungs­pro­zesse. Denn norma­ler­weise kann es in Deutsch­land etwa zwei Jahre dauern, bis ein neuer Mobil­funk­mast in Betrieb geht. Ein wesent­licher Teil dieser Zeit wird für die Suche nach einem geeig­neten Standort benö­tigt.

In Köln soll das durch die Koope­ration nun deut­lich schneller gehen, indem Stadt und Stadt­werke alle Gebäude oder Flächen("Liegen­schaften") und sons­tigen Infra­struk­turen für den Ausbau zur Verfü­gung stellen.

Wird der Kölner Fern­seh­turm "Colo­nius" wieder für die Öffent­lich­keit geöffnet?

Noch höher als der Kölner Dom ist der Fernsehturm Colonius. Die Kölner wünschen sich, ihn bald wieder besuchen zu können.

Foto: Picture Alliance / dpa Schon heute betreibt die Deut­sche Funk­turm in Köln etwa 350 Funk­stand­orte – von winzig kleinen Dach­antennen bis zum popu­lären Kölner Fern­seh­turm Colo­nius, einem Wahr­zei­chen der Stadt. Dort oben wurde gestern feier­lich der Rahmen­ver­trag unter­zeichnet. Nur ist dieser Fern­seh­turm seit rund 20 Jahren aus Sicher­heits­gründen für die Öffent­lich­keit geschlossen. Seit Jahren wird darüber disku­tiert, ihn wieder zugäng­lich zu machen.

Mit Unter­stüt­zung der Stadt wurde nun von der DFMG eine Mach­bar­keits­studie in Auftrag gegeben, welche die notwen­digen Rahmen­bedin­gungen für eine nach­hal­tige und wirt­schaft­lich erfolg­reiche Wieder­eröff­nung des Colo­nius unter­suchen wird. Die DFMG erwartet die Ergeb­nisse dieser Studie bis spätes­tens Ende dieses Jahres und wird dann die Ergeb­nisse mit der Stadt Köln disku­tieren.

Die DFMG baut und betreibt das Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom, bietet seine Masten aber auch anderen Mobil­funk­anbie­tern zur Mitbe­nut­zung an. Bundes­weit hat die DFMG mehr als 31.000 Funk­stand­orten, darunter fast alle deut­schen Fern­seh­türme.