LoCaT-Projekt: Streaming als Stromfresser entlarvt

Hinter LoCaT (Low Carbon TV Deli­very) stehen verschie­dene Unter­nehmen aus der euro­päi­schen Rund­funk- und Medi­enin­dus­trie wie etwa die Öster­rei­chi­sche Rund­funk­sender GmbH (ORS) oder der fran­zösi­sche TV-Anbieter Salto, der sein Programm­bou­quet über das Internet verbreitet (Over the top, OTT). Im Rahmen des LoCaT-Projekts wurde der Strom­ver­brauch für den jewei­ligen Über­tra­gungsweg sowie der damit einher­gehende Ausstoß des Treib­haus­gases CO 2 ermit­telt. Konkret wurden Daten für die Bild­über­tra­gung via digi­talem Anten­nen­fern­sehen (DVB-T) und OTT sowie in geschlos­senen IP-Netzen (IPTV) erhoben.

Ausge­hend von einer Stunde TV-Konsum über den Fern­seher im Wohn­zimmer, wobei der Ener­gie­bedarf des TV-Geräts nicht mit gemessen wurde, ergab die Studie für alle 27 EU-Mitglieds­staaten und Groß­bri­tan­nien einen durch­schnitt­lichen Strom­ver­brauch von 14 Watt, wenn das Bild mittels DVB-T über­tragen wird. Dagegen steigt der Strom­ver­brauch für eine Stunde Fern­sehen über OTT auf 109 und über IPTV auf 153 Watt. Das entspricht einem CO 2 -Äqui­valent von drei Gramm für DVB-T, 26,2 Gramm für OTT und 37 Gramm für IPTV.

Deutsch­lands Kupfer­draht­netze ziehen Bilanz nach unten

Vodafone erhöht im Kabelnetz zwar immer mehr den Glasfaseranteil, aber die aktive Technik sorgt beim TV-Streaming für einen vergleichsweise hohen Stromverbrauch.

Foto: Vodafone Europas größter CO 2 -Verur­sacher im Bereich OTT und IPTV ist Italien mit 189 bzw. 244 Watt pro TV-Stunde (44 Gramm und 57 Gramm CO 2 ). Aller­dings liegen die Italiener aufgrund der hohen Anten­nen­nut­zung bei DVB-T mit 12,5 Watt (3 Gramm CO 2 ) unter dem EU-Durch­schnitt. Deutsch­land reiht sich mit 15 Watt für DVB-T, 138 Watt für OTT und 189 Gramm für IPTV über den EU-Schnitt ein. Über­tragen auf den CO 2 -Ausstoß ergibt das fünf Gramm für DVB-T, 47 Gramm für OTT und 64 Gramm für IPTV.

Das klingt zunächst nicht nach viel. Welche Ausmaße der TV-Konsum auf die Umwelt hat, wird jedoch deut­lich, wenn man die Zahlen auf den jähr­lichen TV-Konsum hoch­rechnet. Euro­paweit fallen dann für die Fern­seh­über­tra­gung via digi­taler Antenne umge­rechnet 493.000 Tonnen CO 2 an. Bei OTT sind es 2,48 Millionen und bei IPTV 1,95 Millionen Tonnen.

In dieser Statistik belegt Deutsch­land beim Strea­ming den letzten Platz, denn hier­zulande wird Fern­sehen über­wie­gend über DSL und TV-Kabel­netze gestreamt, wohin­gegen in anderen Ländern der Anteil an Glas­faser­netzen höher ist. Kupfer­draht­basierte Netze benö­tigen viel aktive Technik, die nicht ohne Strom auskommt. So fällt mit 670.000 Tonnen CO 2 über ein Viertel der jähr­lichen Treib­haus­gas­emis­sionen, die euro­paweit durch die OTT-Über­tra­gung ausge­stoßen werden, allein in Deutsch­land an. Bei IPTV ist es ein Sechstel (325.000 Tonnen CO 2 ).

5G Broad­cast für mehr Ener­gie­effi­zienz

ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer sieht in 5G Broadcast eine Lösung für die energieeffizente mobile TV-Übertragung.

Foto: ORF/Thomas Ramstorfer Die Studie gibt auch einen Ausblick auf den zukünf­tigen Ener­gie­ver­brauch der TV-Über­tra­gung via DVB-T, OTT und IPTV. Ganz gleich, welches der darge­stellten Szena­rien eintritt, ob die DVB-T-, OTT- und IPTV-Nutzung stabil bleibt, sinkt oder steigt, die Über­tra­gung via digi­talem Anten­nen­fern­sehen bleibt gegen­über Strea­ming die Energie-effi­zien­tere und damit umwelt­ver­träg­lichere Option. Im Audio­sektor ist man statt­dessen noch nicht einmal von der analogen UKW-Verbrei­tung losge­kommen. Laut einer Studie des Baye­rischen Rund­funks (BR) und der Baye­rischen Landes­zen­trale für neue Medien (BLM) könnten die Radio­macher zwischen 75 und 85 Prozent pro Programm an Energie einsparen, würden sie von UKW auf DAB+ umstellen.

Dennoch werden UKW und Strea­ming auch in Zukunft genutzt werden. Die Verfasser der LoCaT-Studie sehen daher in einer Kombi­nation aus digi­talem Anten­nen­fern­sehen und OTT ein erheb­liches Einspar­poten­zial für Treib­hausgas-Emis­sionen – Stich­wort 5G Broad­cast: Rund­funk über Mobil­funk­netze, aber ohne Daten­ver­brauch. „Durch die kombi­nierte Nutzung der 5G-Tech­nologie können viel­mehr Endnutzer/innen über die digi­tale Antenne servi­ciert und die stetig wach­sende Video-Strea­ming-Last in Breit­band­netzen signi­fikant redu­ziert werden“, erklärt ORS-Geschäfts­führer Michael Wagen­hofer. Wann 5G Broad­cast jedoch kommer­ziell einge­setzt werden kann, ist noch unklar.