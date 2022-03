Aktueller denn je: Das leistet nur der klassische Rundfunk

Rundfunk als wichtige Nachrichtenquelle

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de In den vergan­genen Jahren wurden in den meisten Ländern die früheren Lang-, Mittel- und Kurz­wel­len­sender nicht nur still­gelegt, sondern größ­ten­teils auch zurück­gebaut. Warum das zumin­dest teil­weise falsch war, bespre­chen wir in der heutigen Podcast-Ausgabe mit unserem Rund­funk-Spezia­listen Michael Fuhr.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: Image licensed by Ingram Image, Grafik/Montage: teltarif.de Die Kurz­welle ist veraltet. Kein Mensch tut sich die im Vergleich zu digi­talen Medien einge­schränkte Klang­qua­lität heut­zutage noch an. Das und der immer wieder Schwan­kungen unter­wor­fene Empfang diente in den vergan­genen Jahren oft als Begrün­dung dafür, die Sende­anlagen nicht nur abzu­schalten, sondern auch zu sprengen.

Der seit einem Monat wütende Krieg in der Ukraine zeigt aber auch die Vorzüge dieses oft als veraltet bezeich­neten Mediums. Lassen sich Internet-Streams und sogar Webseiten kurzer­hand blockieren, funkt die Kurz­welle grenz­über­schrei­tend - auch in ein Krisen­gebiet. BBC London und ORF Wien sind Beispiele für Programm­anbieter, die die Kurz­welle für Sendungen in die Ukraine reak­tiviert haben.

Im Podcast spre­chen wir darüber, wie die Schweiz den analogen Rund­funk zwar abschaltet, aber dennoch Möglich­keiten für eine Notfall­ver­sor­gung der Bevöl­kerung auf UKW erhält. Wir gehen außerdem darauf ein, worauf man beim Radio­kauf achten sollte, um bei einem mögli­chen Ausfall von Internet und Mobil­funk nicht von wich­tigen Infor­mati­ons­quellen abge­schnitten zu sein.

