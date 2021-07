Klassik Radio Select: Wie gut ist der Musikstreaming-Dienst?

Bei Musik­strea­ming denkt man zwangs­läufig zuerst an Spotify, Apple Music oder Deezer. Es gibt aber noch Alter­nativen, wie zum Beispiel "Klassik Radio Select". Wir haben uns die Strea­ming-Kanäle näher ange­schaut.

Zum Beispiel bei "Klassik Radio Select": Der Musik­strea­ming-Dienst des gleich­namigen Radio­sen­ders bietet aber weit mehr, als sein Name auf den ersten Blick vermuten lässt. Wir haben uns das Angebot einmal näher ange­schaut und mit den bekannten Konkur­renten verglei­chen.

Kosten und App

Klassik Radio Select bietet zahlreiche Musikgenres

Bild: Klassik Radio Im Rahmen von Klassik Radio Select werden drei Premium-Abos ange­boten - einer­seits die monat­lich künd­bare Vari­ante zu 5,99 Euro. Etwas güns­tiger wird es mit einem Jahres­ver­trag, in diesem Falle werden 65,99 Euro berechnet. Wer ausschließ­lich klas­sische Musik hören möchte, kann zusätz­lich Klassik Radio live werbe­frei für 2,99 Euro im Monat buchen. Auch dieses Angebot ist jeweils zum Monats­ende kündbar. In den Premium-Paketen sind über hundert kura­tierte Streams in HD-Qualität enthalten.

Apps stehen für Android und iOS zur Verfü­gung. Unab­hängig davon ist Klassik Radio Select aber zum Beispiel auch per Webplayer auf Note­books oder weiteren Geräten nutzbar. Aller­dings funk­tio­nierte die wohl wich­tigste Funk­tion in unserem Test nicht: Eine Skill-Anbin­dung an Amazons Smart Speaker. Zwar steht prin­zipiell ein Klassik-Radio-Skill für Echo zur Verfü­gung, mit diesem können jedoch die Premi­umka­näle nicht gestartet werden. Das empfinden wir als großen Minus­punkt, denn gerade dort möchte man sicher­lich die Streams hören.

Preis­ver­gleich

Ein Preis­ver­gleich zwischen Klassik Radio Select und Bran­chen­größen wie Apple Music oder Markt­führer Spotify ist eher schwierig. Während die genannten Dienste ein sehr umfas­sendes Angebot aller Muski­genres bieten, setzt Klassik Radio Select auf eine ganz speziell abge­stimmte Musik­aus­wahl. Hier stehen vor allem Klassik, Jazz und Loun­gemusik im Mittel­punkt. Die Streams richten sich dabei explizit an ein konkretes Ambi­ente, wie beispiels­weise "Dinner Jazz", "Classic on the Road" oder ein eigener Kanal mit Musik aus der "Till Brönner Show".

Preis­lich bewegen sich die meisten großen Musik­streamer um zehn Euro pro Monat. Hier ist Klassik Radio Select deut­lich güns­tiger, bietet aber eben wie erwähnt auch nicht die gleiche Auswahl, sondern kura­tierte Musik aus sehr spezi­ellen Genres. In diesem Bereich ist die Auswahl aber sehr attraktiv und das Preis-Leis­tungs­ver­hältnis geht nach unserer Einschät­zung durchaus in Ordnung, auch wenn wir in jedem Falle zu einem Test des Monats­abos raten würden.

Wo gibt es Verbes­serungs­poten­zial?

Neben der fehlenden Option, Klassik Radio Select voll­ständig auf einem Smart Speaker nutzen zu können, wären sicher­lich weitere Apps zum Beispiel auf gängigen Smart TVs wünschens­wert. Rein optisch wirkte zumin­dest die Android-App im hellen, weißen Farbton bei dauer­hafter Nutzung auf die Augen anstren­gend. Hier könnte sicher­lich ein optio­naler Dark­mode nicht schaden. Positiv ist der inte­grierte Sleep­timer, welcher sogar in die Webober­fläche inte­griert wurde. Aller­dings gab es hier keine indi­vidu­elle Einstel­lungs­mög­lich­keit.

Bei den Abon­nements würden wir uns viel­leicht noch indi­vidu­ellere Buchungs­optionen wünschen. So nutzt vermut­lich nicht jeder Hörer das gesamte Angebot aus hundert verschie­denen Audio­streams. Erfah­rungs­gemäß schaltet man immer eine kleine Auswahl von "Lieb­lings­kanälen" ein. Viel­leicht bietet sich hier ja künftig die Möglich­keit, auch einzelne Streams zu abon­nieren. Insge­samt würden wir Klassik Radio Select insbe­son­dere für Fans von klas­sischer Musik, Jazz und Loun­gemusik aufgrund des gut kura­tierten Ange­bots empfehlen.

