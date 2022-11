Klarna: Bezahlen vor Ort via Handy-App startet

Klarna bietet seinen Kunden ab sofort die Möglich­keit, auch in Geschäften bezahlen zu können. Das teilte der Zahlungs­anbieter via Pres­semit­tei­lung mit. Entspre­chende Updates der App für Android-Smart­phones und iPhones rüsten das Feature nach. So hält der neue „Im Shop“-Tab Einzug. Dieser Bereich veran­schau­licht, in welchen Läden die Funk­tion bereits zur Verfü­gung steht. Bei den Zahlungs­mög­lich­keiten gibt es offline dieselben Optionen wie online. Einkäufe lassen sich direkt, nach 30 Tagen oder in Raten tätigen. Das Ganze wird via QR-Code und SMS reali­siert.

Klarna jetzt auch an deut­schen Kassen­sys­temen

QR-Code für den Klarna-Kauf im Geschäft

Klarna Mitt­ler­weile hat sich der schwe­dische Konzern Klarna zu einem popu­lären Bezahl­dienst gemau­sert. Konkur­renten wie Google Pay, PayPal, Samsung Pay oder Apple Pay hatten der Platt­form aber ein wich­tiges Feature voraus: Vor-Ort-Trans­aktionen. Wie Klarna ankün­digt, startet eben jenes Feature aller­dings jetzt bei ihm. Nicht nur in Deutsch­land sollen Kunden von den Einkäufen vor Ort profi­tieren, sondern auch in Finn­land, Norwegen und Schweden. Der Einkauf kann entweder sofort komplett bezahlt werden, nach 30 Tagen oder in Raten. Wobei die Raten­zah­lung Zinsen mit sich bringt. Die Im-Shop-Funktion

Andre Reinhardt Die Trans­aktion lässt sich über dem Tab „Im Shop“ entweder per Scan eines QR-Codes an der Kasse oder via SMS abwi­ckeln. Bei erst­genannter Methode erfolgt eine Bestä­tigung in der App, bei letzt­genannter muss ein per Kurz­nach­richt über­mit­telter Link ange­klickt werden. Klarna merkt an, dass die Quit­tung des Geschäftes aufbe­wahrt werden sollte, da die Kauf­infor­mation inner­halb der Anwen­dung kein Ersatz für diese sei.

Anfangs noch dürf­tige Unter­stüt­zung

Wir haben die Vor-Ort-Bezahl­funk­tion bereits in der Klarna-App auf unserem Smart­phone vorge­funden. Der Tab „Im Shop“ befindet sich unter­halb der Suche zwischen den Menü­punkten „Online shoppen“ und „Deals“. Zu Beginn gibt es in der Sektion ledig­lich ein Dutzend koope­rie­rende Händler:

Burger King

Deca­thlon

Michael Kors

onepeleton.de

Medion

HiFi Kubben

Zweirad Profi

Micha­hair Exten­sions

Kleine Fabriek

By Adriana

Haut Labor

Doppel­lotte

Auch über die Such­funk­tion fanden wir keine anderen Verkäufer. In Zukunft dürften aber weitere Koope­rati­ons­partner hinzu­kommen.

