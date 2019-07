klarmobil: LTE-Upgrade der Smartphone-Flats für 1 Euro

Der Mobil­funk­anbieter klar­mobil stattet seine drei Smart­phone-Flats mit einer LTE-Option aus. Bislang war diese Möglich­keit nur den Allnet Flats vorbe­halten. Die Option kostet einen Euro Aufpreis pro Monat und gilt sowohl für die Tarife mit 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit als auch für die monat­lich künd­bare Vari­ante.

Wer aller­dings ein High­speed-Upgrade erwartet, wird enttäuscht. An den Daten­über­tragungs­geschwin­digkeiten von maximal 25 MBit/s im Down­load sowie maximal 5 MBit/s im Upload ändert sich nichts. Nach dem Verbrauch des jewei­ligen Inklusiv-Volu­mens erfolgt die Dros­selung sowohl im Down- als auch im Upload auf 32 kBit/s.

Smart­phone-Flats mit LTE-Option

Konkret geht es um die Tarife Smart­phone Flat 500 MB (1 Monat), Smart­phone Flat 1 GB (1 Monat) und Smart­phone Flat 1,5 GB (1 Monat) im Netz der Telekom.



Alle Tarife lassen sich für einen Euro mehr monat­lich mit der Option "LTE 25" upgraden. Demnach fallen für den Tarif mit 500 MB 5,99 Euro pro Monat an, 6,99 Euro sind es für die flexible Vari­ante. Die Smart­phone Flat mit 1 GB kostet mit LTE-Option 8,99 Euro pro Monat, der Tarif mit einmo­natiger Kündi­gungs­frist verlangt eine Gebühr von 10,99 Euro.

Die Flat mit einem Daten­volumen von 1,5 GB kostet in der 24-mona­tigen Lauf­zeit­vari­ante mit zuge­buchter LTE-25-Option 10,99 Euro, in der flexi­blen Vari­ante schlägt der Tarif mit 13,99 Euro zu Buche. Der Anschluss­preis von 19,99 Euro ist in allen sechs Tarif­vari­anten gleich.



Die Flats mit 1 GB und 1,5 GB haben 300 Frei-Minuten und 100 Frei-SMS inklu­diert. Wichtig zu wissen: In beiden Tarifen steigt nach dem Ende der 24-mona­tigen Vertrags­lauf­zeit, sprich ab dem 25. Monat, die Grund­gebühr um zwei bezie­hungs­weise drei Euro pro Monat an. In den Verträgen mit flexi­bler Lauf­zeit gibt es diese Aufpreise nicht.

klar­mobil hat die Allnet Flat 4 GB durch die Allnet Flat 8 GB ersetzt. Details lesen Sie in einer weiteren Meldung.

