Bestätigt: Technik-Probleme im klarmobil-Kundencenter

Diverse Optionen im Online-Kunden­center von klar­mobil funk­tio­nieren aktuell nicht richtig. Eine davon entdeckte klar­mobil erst durch einen Hinweis von teltarif.de. An der Behe­bung wird noch gear­beitet.

Technik-Probleme bei klarmobil

Bild: klarmobil GmbH "No Frills" - "kein Schnick­schnack": Mit diesem Ausdruck wird ab und zu das Geschäfts­modell von Mobil­funk-Discoun­tern bezeichnet: Der Kunde soll seinen Vertrag am besten selbst in einem Online-Kunden­center oder einer Kunden-App admi­nis­trieren, gedruckte Briefe oder andere teure Services gibt es nicht. Im Gegenzug winken dafür güns­tige Tarife.

Doch in diesem Fall ist es auch uner­läss­lich, dass das Online-Kunden­center korrekt funk­tio­niert. Bei klar­mobil ist das aller­dings momentan nicht der Fall, wie uns der Provider nun offi­ziell bestä­tigte.

Leser kann keine Rech­nungen abrufen

Bild: klarmobil GmbH Bereits Mitte Oktober schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Ich brauche mal wieder Ihre Unter­stüt­zung zu klar­mobil, denn die sind seit zwei Wochen für mich nicht erreichbar. Ich muss aber über deren Seite meine Rech­nungen abrufen. Ein zaghafter Versuch vor einer Woche brachte mir die Zusage einer Dame aus einem "östli­chen Call­center", mich mit den frag­lichen Rech­nungen zu versorgen, passiert ist nichts! Ich hörte aller­dings, dass klar­mobil da schon massiver Probleme im System hatte. [...] Ich wurde ange­rufen und um Geduld gebeten, man arbeite an einer größeren Störung! Es geht halt noch immer nicht so, wie es funk­tio­nieren sollte...

Die tech­nische Heraus­for­derung, die wir aktuell haben, liegt nicht beim Abrufen der Rech­nung, als viel­mehr beim Abschluss der Regis­trie­rung, von dem ein Teil unserer Neukunden betroffen ist. Wir vermuten, dass auch das Problem des Kunden darauf zurück­zuführen ist, würden das aber gern noch einmal über­prüfen. [...] Selbst­ver­ständ­lich schi­cken wir ihm/ihr dann gern auch noch einmal die vermissten Rech­nungen zu und entschul­digen uns dafür, dass dies zwischen­zeit­lich noch nicht geschehen ist. Wir gehen nach aktu­ellem Stand der Dinge davon aus, dass die Störung im Verlauf der kommenden Woche voll­ständig behoben sein wird.

Selbst entdeckt: Namens­ände­rung geht nicht

Wir warteten zunächst ein paar Tage, da wir die Sache für eine vorüber­gehende Wartung oder Störung hielten. Als die vom Leser gemel­dete Störung nach einigen Tagen weiter anhielt, fragten wir bei klar­mobil nach, und der Provider schrieb uns dazu:Da uns diese Antwort bereits am Freitag erreichte, ist mit der "kommenden Woche" die aktu­elle Woche gemeint. Betrof­fene können hier also aktuell nichts anderes machen, als abzu­warten, bis klar­mobil den Fehler behoben hat, oder sich alter­nativ tele­fonisch an die Hotline zu wenden (040 34 8585-300 für Vertrags­kunden, 040 34 8585-305 für Prepaid-Kunden und 040 34 8585-333 für Geschäfts­kunden).

Als wir in einem privat genutzten klar­mobil-Account die Funk­tions­fähig­keit des Kunden­cen­ters prüften, fiel uns eine weitere Sache auf: Noch vor einigen Monaten war es unmög­lich gewesen, den Namen des Vertrags­inha­bers zu ändern. Ledig­lich die Post­adresse, Mail­adresse, Bank­ver­bin­dung und das Pass­wort ließen sich ändern.

Doch nun entdeckten wir eine Funk­tion zur Ände­rung des Namens. Außer der Eingabe des neuen Namens beinhaltet dieses Formular eine Upload­mög­lich­keit für ein offi­zielles Doku­ment, das diese Namens­ände­rung bestä­tigt. Doch diese Upload-Funk­tion war fehler­haft program­miert. Als wir test­weise ein PDF-Doku­ment für eine Namens­ände­rung hoch­laden wollten, kam die Meldung:

Die gewünschte Aktion konnte nicht ausge­führt werden. Um die Nach­richt über­mit­teln zu können, darf der Anhang maximal 0 Dateien beinhalten und die Dateien insge­samt die Größe von 0 MB nicht über­schreiten. Für die Datei/en sind folgende Formate zulässig: PDF, TIFF, JPG, JPEG, PNG und BMP.

Vielen Dank für den Hinweis zum Thema "Namens­ände­rung". Dieses Problem war bislang noch nicht bekannt. Das klar­mobil Quali­täts­manage­ment hat den Fehler aufge­nommen und mit der Bitte um Behe­bung bereits an die IT weiter­gegeben. Ein konkretes Timing, wann dieses Problem behoben sein wird, kann ich Ihnen erst nach Feed­back seitens der IT mitteilen.

Eine derar­tige Begren­zung war natür­lich ein Program­mier­fehler und verhin­derte den Upload komplett - und damit auch die Namens­ände­rung. Hierzu schrieb uns klar­mobil:Auch in diesem Fall müssen Kunden also warten, bis die IT-Abtei­lung von klar­mobil den Fehler behoben hat.

