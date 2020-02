Telekom-Netz: Allnet-Flat und 10 GB LTE unter 20 Euro

Platz

01 klarmobil Allnet 10 GB Online Aktion Ø 20,82 € mtl. Hier direkt bestellen! Vertrag

Laufzeit: 24 M.

Netz: Telekom 25 MBit/s Drossel ab 10 GB Allnet-Flat *

10 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

eSIM verfügbar Einmalige Kosten Anmeldegebühr Allnet 10 GB 19,99 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 19,99 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär Allnet 10 GB 34,99 € Grundgebühr-Rabatt für erste 24 M. -15,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten für erste 24 M. 19,99 € Mtl. Kosten danach 34,99 € Gesamtkosten für 24 M. 499,75 € Durchschnittlich pro Monat 20,82 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 25 MBit/s Upstream 5 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 10 GB

auf 32/32 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

Platz

02 congstar Allnet Flat Plus Aktions-Rabatte Ø 30,42 € mtl. Hier direkt zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 24 M.

Netz: Telekom 25 MBit/s Drossel ab 10 GB Allnet-Flat *

10 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

eSIM verfügbar Einmalige Kosten Anmeldegebühr Allnet Flat Plus 10,00 €

Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 10,00 € Monatliche Kosten Grundgebühr Allnet Flat Plus 30,00 €

verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 30,00 € Gesamtkosten für 24 M. 730,00 € Durchschnittlich pro Monat 30,42 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 25 MBit/s Upstream 5 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 8 GB + 2 GB

auf 32/32 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

Platz

03 congstar Allnet Flat Plus Flex Aktions-Rabatte Ø 31,25 € mtl. Hier direkt zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 1 M.

Netz: Telekom 25 MBit/s Drossel ab 10 GB Allnet-Flat *

10 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

eSIM verfügbar Einmalige Kosten Anmeldegebühr Allnet Flat Plus Flex 30,00 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 30,00 € Monatliche Kosten Grundgebühr regulär Allnet Flat Plus Flex 32,00 € Grundgebühr-Rabatt für erste 24 M. -2,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Mtl. Kosten für erste 24 M. 30,00 € Mtl. Kosten danach 32,00 € Gesamtkosten für 24 M. 750,00 € Durchschnittlich pro Monat 31,25 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 25 MBit/s Upstream 5 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 8 GB + 2 GB

auf 32/32 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

Platz

04 congstar Allnet Flat Plus Aktions-Rabatte SpeedOn S Ø 32,42 € mtl. Hier direkt zum Anbieter! Vertrag

Laufzeit: 24 M.

Netz: Telekom 25 MBit/s Drossel ab 10,1 GB Allnet-Flat *

10,1 GB Highspeed-Volumen

LTE-Unterstützung

eSIM verfügbar Einmalige Kosten Anmeldegebühr Allnet Flat Plus

SpeedOn S 10,00 €

0,00 € Versandkosten 0,00 € Summe einmalige Kosten 10,00 € Monatliche Kosten Grundgebühr Allnet Flat Plus

SpeedOn S 30,00 €

2,00 € verbrauchsabhängige Entgelte (lt. Profil) 0,00 € Summe monatliche Kosten 32,00 € Gesamtkosten für 24 M. 778,00 € Durchschnittlich pro Monat 32,42 € Inlands-Preise Festnetz 0 ct. / Min Mobil 0 ct. / Min Takt Abrechnungstakt des Anbieters:

Dauer erste Einheit/Dauer Folgeeinheiten

Alle Angaben in Sekunden 60/60 SMS 0 ct. Internet Downstream 25 MBit/s Upstream 5 MBit/s Abrechnungs-Modell Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung Entgelt - Drosselung ab 8,1 GB + 2 GB

auf 32/32 kBit/s Anmerkungen * Flatrates: Gespräche (Community, Ferngespräch, T-Mobile, Vodafone, E-Plus, o2, Mobilbox) und SMS (Deutschland)

