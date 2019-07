Klarmobil: Allnet Flat 8 GB ersetzt Allnet Flat 4 GB

Das neue Angebot von klarmobil.de Klarmobil.de ersetzt ab sofort die Allnet Flat 4 GB durch eine Allnet Flat 8 GB. Damit steigt das im Paket enthal­tene, unge­dros­selte Daten­volumen auf 8 GB, danach wird der Inter­netzu­gang auf 32 kBit/s gedros­selt. In den Genuss des verdop­pelten Inklusiv-Volu­mens kommen aber nur Neukunden, bei Altkunden gelten die unver­änderten Kondi­tionen.

Der neue Tarif wird zu den alten Preisen ange­boten. Er kostet unver­ändert 24,99 Euro bei monat­licher Kündi­gung, im soge­nannten Sparabo, sprich: mit Vertrag, kostet er bei 24 Monaten Lauf­zeit 16,99 Euro im Monat, danach steigt der Preis auf 29,99 Euro. Diese Option ist laut Klar­mobil aber nur noch bis Ende des Monats verfügbar.

Netz­infor­mationen in den Produkt­blät­tern versteckt

Das benutzte Netz ist das der Deut­schen Telekom. Wie üblich versteckt Klar­mobil diese Infor­mation aber in den Produkt­infor­mationen. Weiterhin im Tarif enthalten ist eine All-Net-Flat für Tele­fonie und SMS, für Auslands­tele­fonate in euro­päische Länder und in die USA werden 99 Cent fällig. Bezogen auf Tele­fonate in die EU-Länder ist das sicher­lich ein Fehler in der Preis­liste, da dafür laut EU-Verord­nung maximal 19 Cent pro Gesprächs­minute zuzüg­lich Mehr­wert­steuer verlangt werden dürfen. Gespräche in andere Länder kosten 1,99 Euro, SMS ins Ausland werden gene­rell mit 29 Cent abge­rechnet. Auch das ist bei den SMS in EU-Länder deut­lich ober­halb der von der EU erlaubten Grenze von 6 Cent pro SMS-Nach­richt zuzüg­lich Mehr­wert­steuer. Vermut­lich handelt es sich um einen Fehler in der Preis­liste.

Für 5 Euro Aufschlag gibt es die LTE-Option mit 50 MBit/s im Down­load, ohne diese Option sind maximal 25 MBit/s möglich. Für den Anschluss verlangt Klar­mobil einmalig 19,99 Euro.

Anderer 4-GB-Tarif über crash-tarife.de verfügbar

Über das vor kurzem reak­tivierte Portal crash-tarife.de ist der Tarif Allnet Flat 4 GB übri­gens immer noch buchbar, aller­dings im Voda­fone-Netz. Er kostet dort bei 24-mona­tiger Bindung 13,99 Euro pro Monat. Bei Rufnum­mern­mitnahme gibt es zudem eine Gutschrift von 25 Euro. Um den Bonus zu erhalten, muss der Nutzer von der betref­fenden SIM-Karte inner­halb von 30 Tagen nach Frei­schal­tung eine SMS an die Kurz­wahl­nummer 72961 mit dem Text "klar­mobil" senden.

Über crash-tarife.de vertreibt Klar­mobil diverse Sonder­tarife, ein 8 GB-Tarif im Voda­fone-Netz ist eben­falls dabei. Er hat dort die zum Start ange­botenen Allnet Flat 6 GB ersetzt. Wir hatten über die Reak­tivie­rung des Schnäpp­chen­portals berichtet.

