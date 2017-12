klarmobil-Aktion: Allnet-Flat im Telekom-Netz für 9,99 Euro

klarmobil bietet seine im Telekom-Netz realisierte Allnet Flat 1000 noch bis zum 17. Dezember mit monatlich 10 Euro Rabatt an. Weiterhin vergünstigt zu haben ist die Allnet Flat 4000. Die Nutzung des LTE-Netzes erlauben die Tarife allerdings nicht.

klarmobil bietet Allnet-Flat mit Rabatt an klarmobil bietet bis einschließlich 17. Dezember seine Allnet Flat 1000 mit monatlich 10 Euro Rabatt an. Weiterhin reduziert zu haben ist der Tarif Allnet Flat 4000 - sowohl in der Zwei-Jahres-Version als auch der monatlich kündbaren Variante.

Die Allnet Flat 1000 wird im Netz der Telekom realisiert und bringt neben einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze auch eine 1-GB-Datenflat mit einer maximalen Geschwindigkeit von 21 MBit/s im Downstream mit. Für den Versand von SMS berechnet klarmobil jeweils 9 Cent.

Die Allnet Flat 1000 hat eine Laufzeit von 24 Monaten und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn Kunden nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende kündigen. Regulär berechnet klarmobil für die Allnet Flat 1000 19,99 Euro im Monat. Noch bis zum 17. Dezember ist der Tarif aber für nur 9,99 Euro monatlich über die gesamte Vertragslaufzeit zu haben. Ab dem 25. Monat erhöht sich die Grundgebühr wieder auf 19,99 Euro.

Alternativ zum Zwei-Jahres-Vertrag gibt es die Allnet Flat 1000 auch als monatlich kündbare Version. Dann allerdings werden 13,99 Euro pro Monat berechnet. Zudem erhöht sich der Anschlusspreis dann von 19,99 Euro (24 Monate) auf 29,99 Euro (1 Monat).



Allnet Flat 4000 weiterhin reduziert

Weiterhin gültig ist der Aktionspreis der Allnet Flat 4000. Diese gibt es in der 24-Monats-Version und im Netz der Telekom realisiert aktuell für 17,99 Euro statt 34,99 Euro im Monat. Die monatlich kündbare Variante im Vodafone-Netz ist mit 19,99 Euro im Monat etwas teurer. Beide Tarif-Versionen umfassen eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat sowie eine Datenflatrate mit 4 GB Inklusivvolumen. Die maximale Downstreamrate beträgt 42,2 MBit/s bei der Laufzeit-Variante und 42 MBit/s im monatlich kündbaren Tarif.

Die Tarife von klarmobil lassen sich dank EU-Roaming allesamt auch ohne zusätzliche Kosten im EU-Ausland nutzen. Eine Datenautomatik ist nicht integriert. Stattdessen wird die Surfgeschwindigkeit nach Verbrauch des Inklusivvolumens auf GPRS-Niveau gedrosselt. Die Abrechnung erfolgt in 100-kB-Schritten. Die Nutzung des LTE-Netzes der Telekom oder von Vodafone ist nicht möglich. Alle Angebote gelten exklusiv für alle Neukunden.

Im Vergleich mit den Allnet-Flats anderer Anbieter, die im Telekom-Netz arbeiten, ist der Aktions-Tarif von klarmobil besonders günstig wie unser Tarif-Vergleich zeigt.