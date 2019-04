klarmobil: Einmalig 5 GB Extra-Datenvolumen

Wer in diesem Monat bei klarmobil einen neuen Vertrag abschließt, bekommt einmalig 5 GB zusätzliches Datenvolumen als Bonus. Auch einen neuen Tarif gibt es beim Discounter.

klarmobil hat eine Aktion für Kunden gestartet, die sich in diesem Monat für den Abschluss eines Mobilfunkvertrags beim Discounter entscheiden. Interessenten haben unabhängig vom gewählten Tarif die Möglichkeit, einmalig 5 GB zusätzliches Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen.

Wie klarmobil zur Aktion erläutert, erhalten die Neukunden eine SMS mit einem Link, über den sich das einmalig buchbare kostenlose 5-GB-Datenpaket aktivieren lässt. Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Kurzmitteilung muss der Link angeklickt werden, um das 5-GB-Paket zu erhalten. Das Extra-Volumen kann innerhalb Deutschlands und im EU-Roaming genutzt werden.

Allnet-Flat im Telekom-Netz ab 14,99 Euro im Monat

April-Aktion bei klarmobil klarmobil bietet aktuell vier Allnet-Flatrates für Telefonate und den SMS-Versand an, die sich durch das inkludierte Datenvolumen unterscheiden. Mit 2 GB Highspeed-Volumen kostet der Tarif für Kunden, die den Vertrag über zwei Jahre Mindestlaufzeit abschließen, 14,99 Euro pro Monat. Je 5 Euro teurer sind die Tarife mit 4 GB bzw. 8 GB ungedrosseltem Datenvolumen.

Für Kunden, die die gleichen Tarife mit monatlicher Kündigungsfrist abschließen, sind die Verträge monatlich 5 Euro teurer. Bei Verträgen mit Mindestlaufzeit werden ab dem 25. Monat ebenfalls 19,99, 24,99 bzw. 29,99 Euro monatliche Grundgebühr berechnet. Standardmäßig ist der Internet-Zugang über UMTS mit bis zu 25 MBit/s möglich. Für monatlich 5 Euro Aufpreis ist die LTE-50-Option erhältlich. Damit werden der 4G-Zugang und die Verdopplung der Bandbreite auf bis zu 50 MBit/s im Downstream freigeschaltet.

Smartphone-Flat jetzt auch mit 1,5 GB Highspeed-Volumen

Die Smartphone-Flat-Tarife sind weiterhin nur mit UMTS-Zugang erhältlich. Wieder im Angebot ist ab sofort der Vertrag mit 300 Inklusivminuten, 100 SMS und 1500 MB monatlichem Datenvolumen. Dieser Vertrag kostet bei zwei Jahren Mindestlaufzeit monatlich 9,99 Euro. Mit einmonatiger Bindefrist erhöht sich der Grundpreis auf 12,99 Euro.

Alternativ ist der Tarif mit 1000 MB und ebenfalls 300 Minuten sowie 100 SMS für 7,99 Euro im Monat (24 Monate Laufzeit) bzw. 9,99 Euro (ein Monat Laufzeit) erhältlich. Für Einsteiger ist zudem noch eine Smartphone-Flat mit 100 Freiminuten und 500 MB Inklusivvolumen für 4,99 Euro im Monat (24 Monate Laufzeit) bzw. 5,99 Euro (ein Monat Laufzeit) erhältlich. Die SMS kostet in diesem Tarif 9,99 Euro. In allen Tarifen berechnet klarmobil eine Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro.

Bei der Suche nach einem neuen Tarif kann Ihnen unser Tarifvergleich behilflich sein, mit dem Sie einen zu Ihrem Nutzungsverhalten passenden Vertrag oder eine Prepaidkarte ermitteln können.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (7)