Kirchwald: "net services" stellt Internet und Telefon ab

Die Gemeinde Kirch­wald liegt im Land­kreis Mayen-Koblenz in der Eifel im Bundes­land Rhein­land-Pfalz. Dort hat der örtlich tätige Anbieter für Telefon und Internet seine Dienste einge­stellt und alle Anschlüsse gekün­digt. Das bedeutet: 250 Haus­halte sind derzeit ohne Telefon und Internet.

Der zustän­dige Tele­fon­anbieter "net Services" aus Flens­burg ist ein alter Bekannter. net-Services, die unter der Marke "komflat" aktiv sind, möchten nicht mehr mit dem "Eigen­tümer" der Leitungen, der Firma netcon AG aus Pfarr­kir­chen (Bayern), zusam­men­arbeiten. Aktuell ist die Webseite der Netcon AG "im Umbau".

Schwie­rig­keiten der privaten Anbieter

Nach Deuselbach, Immert und Morbach wird jetzt auch Kirchwald von Telefon und Internet abgetrennt. Die beteiligten Anbieter haben Streit

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kirchwald.de "net services" begründet das mit "Schwie­rig­keiten in der Zusam­men­arbeit mit dem Netzei­gen­tümer netcon AG" und gibt das Ende der Versor­gung ihrer Tele­fonie- und Inter­net­dienste in Morbach und Kirch­wald bekannt." Bekannt­lich wurden die Dienste von "net services" auch in Deusel­bach (Huns­rück) und Immert (Kreis Bern­kastel-Kues/Huns­rück) einge­stellt.

Bürger­meister findet es "unmög­lich"

Für den partei­losen Bürger­meister von Kirch­wald, Armin Seiwert, ist das einfach "unmög­lich" wie der rhein­land-pfäl­zische Radio- und TV-Sender Südwest­rund­funk (SWR) berichtet. "Ich hätte denje­nigen oder dieje­nige, die mir das vor acht oder neun Wochen erklärt hätte, für verrückt erklärt."

Der Vorgang sei in Rhein­land-Pfalz einzig­artig, antwor­tete das Digi­tali­sie­rungs­minis­terium auf die SWR-Anfrage. Dabei ist das offenbar nicht der erste Fall dieser Art.

Aktu­elle Versor­gung in Kirch­wald?

Wer in Kirch­wald aktuell ins Internet gehen möchte, könnte das viel­leicht über Mobil­funk oder eine Satel­liten­ver­bin­dung tun, sofern die notwen­dige Technik und der erfor­der­liche Vertrag vorhanden sind. Aber: Klas­sischer Mobil­funk ist nicht überall im Ort gut verfügbar, wie Bürger­meister Seiwert bestä­tigt. Also stehen die meisten Bürger aktuell ohne Telefon- und Inter­net­ver­bin­dung da.

Die "netcon services" erklärt lapidar, alle Kunden recht­zeitig infor­miert und die Kündi­gungs­fristen einge­halten zu haben. Die Nutzer könnten zu einem anderen Anbieter wie beispiels­weise der Telekom wech­seln. In der Tat: Die Bewohner von Kirch­wald können zur Telekom zurück­kehren, sofern die früheren Kupfer­lei­tungen noch bis zum oder ins Haus hinein führen.

Aber: Die Telekom kann nur analoge Tele­fon­anschlüsse (MSAN) anbieten. Ein Router ist dafür nicht erfor­der­lich, im Gegen­teil, er würde nicht funk­tio­nieren. Der Hinter­grund: netcon hatte seiner­zeit die Vertei­ler­kästen im Ort im Rahmen von "Vecto­ring" belegt, d.h. der Telekom war es damit schlicht unter­sagt, dort wenigs­tens (V)DSL auszu­bauen.

Was an Technik der Telekom noch vorhanden ist, sind 10-km-Frei­lei­tung in den Ort, die nach Angaben eines Telekom-Spre­chers "für das Internet nicht zu gebrau­chen" sind. Kurz­fristig sei es aber möglich, einen analogen Tele­fon­anschluss einzu­richten. Selbst die früher oft verwen­dete SDSL-Technik (symme­tri­sches DSL) bei der einfach viele Kupfer­lei­tungen gebün­delt wurden, sei dort nicht mehr reali­sierbar, so die Auskunft der Telekom.

Analoges Telefon möglich

Das analoge Telefon wird dann direkt an die hoffent­lich noch vorhan­dene oder neu zu setzende Tele­fon­dose über die 10-km-Kupfer­kabel ange­schlossen und es kann mit Tonwahl (und zur Not auch mit Impuls­wahl) tele­foniert werden. Die Telekom bietet dafür einen nicht mehr bewor­benen, aber noch buch­baren Sonder­tarif an, der monat­lich kündbar ist (Kündi­gung muss sechs Tage vor Monats­ende einge­gangen sein).

Wenn tech­nisch alles vorhanden sei und funk­tio­niere, so der Telekom-Spre­cher, könnten die Anschlüsse dann auch inner­halb von 24 Stunden frei­geschaltet werden.

Mit Abschal­tung warten? Nein.

Die Gemeinde hatte die "net services" noch gebeten, mit der Abschal­tung einige Wochen zu warten, bis ein neues geplantes Glas­faser­netz der West­con­nect (e.on) im Ort fertig sei, das gerade gebaut werde. Das habe die Firma "net services" ("komflat") aber abge­lehnt, so die Auskunft des Bürger­meis­ters.

Bundes­netz­agentur prüft

Die regu­lato­risch zustän­dige Bundes­netz­agentur "prüfe den Sach­ver­halt", erfuhr der SWR. Ein Wegfall der Mindest­ver­sor­gung sei aus Sicht der Bundes­netz­agentur "höchst unbe­frie­digend". Man stehe in engem Kontakt zu der Gemeinde und unter­stütze die Bemü­hungen für eine Über­gangs­lösung. Auch das Minis­terium unter­stützt demnach die Gemeinde. Wie diese konkrete Unter­stüt­zung aussehen könnte, wurde nicht gesagt.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Mit der Libe­rali­sie­rung im Tele­kom­muni­kati­ons­markt hat sich viel in Bewe­gung gesetzt. Doch die Geschichte hat auch Schat­ten­seiten. Gerade in klei­neren Orts­netzen rechnet sich das Ganze für kleine TK-Unter­nehmen niemals wirk­lich. Die ziehen dann irgend­wann den Stecker oder machen sich gleich aus dem Staub. Deusel­bach, Immert, Morbach und Kirch­wald - es kann überall in Deutsch­land sein. Sind wir darauf vorbe­reitet?

Seit der Libe­rali­sie­rung gibt es keine Versor­gungs­pflicht mehr, auch durch die Telekom nicht. Gerade in solchen Fällen würden sich viele Bürger eine staat­liche Vorsorge wünschen, wenn beispiels­weise vorüber­gehend ein Netz­con­tainer viel­leicht mit einer tempo­rären Satel­liten­ver­bin­dung vor Ort instal­liert würde. Im Ahrtal hat die Deut­sche Telekom gezeigt, was da alles möglich ist. Nur müsste wohl über die Kosten­frage gespro­chen werden und spätes­tens da ist die Politik extrem knau­serig. In Kirch­wald können sich die Bürger also nur mit einem analogen Tele­fon­anschluss der Telekom ohne Internet behelfen und müssen auf den Ausbau von "West­con­nect" und seine Glas­faser warten.

Die privaten Anbieter-Verbände, die sich laut und gerne über die "böse Telekom" beschweren, sollten im eigenen Inter­esse eine Task­force bilden, die solche Unglücke vermeiden helfen könnte. Sonst haben wir eines Tages wieder eine Versor­gungs­pflicht, die dann wohl erneut die Telekom über­nehmen "darf", und die Mitbe­werber werden erneut das Nach­sehen haben.

Für die Poli­tiker vor Ort sollten sofort nutz­bare Stand­orte zur Verbes­serung des Mobil­funk­emp­fangs auf der Agenda stehen, viel­leicht muss auch die Mobil­funk­infra­struktur-Gesell­schaft (MIG) mit ins Boot geholt werden, damit das Mobil­funk­netz möglichst schnell ausge­baut wird. Die notwen­dige Glas­faser wäre ja bis dahin von der West­con­nect (hoffent­lich) verfügbar.

