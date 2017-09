Fahndungserfolg nach drei Jahren

Nach drei Jahren auf der Flucht ist ein mutmaßlicher Hintermann des bekanntesten deutschen Streaming-Portals Kinox.to gefasst worden. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden dem Handelsblatt bestätigte, wurde der Verdächtige Kreshnik Selimi (24) am 12. Juli in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, in der Nähe der deutschen Botschaft festgenommen.

Oberstaatsanwalt Oliver Möller sagte, Kreshnik habe sich "im Hinblick auf den hier gegen ihn vorliegenden Haftbefehl freiwillig den Behörden" gestellt und befinde sich in Auslieferungshaft. Sein Bruder Kastriot (27) sei hingegen weiter flüchtig. Ein Anwalt der beiden war am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ordnet den Selimis zahlreiche Webseiten der illegalen Kopier- und Tauschszene zu. Darunter sind Foren wie Mygully.com und Boerse.sx, Hostingdienste wie Shared.sx und Bitshare.com und eben die bekanntesten deutschen Streaming-Portale Kinox.to und Movie4k.to.