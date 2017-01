Der BGH hat die Revision abgewiesen

Die mehr­jährige Haft­strafe gegen einen Mitbetreiber des illegalen Streaming-Portals Kinox.to ist rechts­kräftig. Der 5. Strafsenat des Bundes­gerichts­hofes (BGH) in Leipzig habe eine Revision gegen das Urteil als unbegründet abgewiesen, teilte eine Sprecherin heute mit. Das Land­gericht Leipzig hatte den damals 29-Jährigen im Dezember 2015 zu einer Haft­strafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Es hatte ihn der tausend­fachen Urheber­rechts­verletzung und der Computer­sabotage für schuldig befunden.

So habe er in den Jahren 2009 bis 2011 den Betrieb der in Deutschland führenden illegalen Internet-Plattform Kino.to unter­stützt. Diese hatte kostenlos Links zu Raub­kopien von Kino­filmen und TV-Serien zum Herunter­laden und Ansehen angeboten. Nachdem Kino.to abgeschaltet worden war, baute der Beschuldigte das Nachfolge­portal Kinox.to auf.