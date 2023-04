Xplora X6 Play: Kinderuhr mit eSIM bei der Telekom

Die Telekom vermarktet jetzt die Xplora "Kinderuhr" - genauer das Modell "X6 Play" mit eSIM. Die Uhr stelle "eine neue Gene­ration von Smart­wat­ches für Kinder" dar. Sie erlaubt Sprach­tele­fonie, beinhaltet eine Schritt­zähler-App, eine GPS-gestützte Ortungs­funk­tion und verfügt über eine Kamera. Über den SOS-Knopf kann jeder­zeit "Alarm" geschlagen werden. Auf einen Inter­net­zugang oder Spiele verzichtet die Uhr bewusst, betont die Telekom.

Smart­phone für Kinder: Ab welchem Alter?

Die Frage, ob und wann das Kind ein eigenes Smart­phone bekommen soll, beschäf­tigt wohl viele Eltern und deren Kinder. Mit zuneh­mendem Alter sind Kinder häufiger ohne Beglei­tung unter­wegs und die Eltern würden gerne wissen, wo die Kinder sind. Ein eigenes Smart­phone mit unzäh­ligen Apps und Möglich­keiten ist da mögli­cher­weise noch "zu früh", wobei das "Ansichts­sache" sein dürfte. Eine eigene Smartwatch für Kinder, die nur Telefonate, Nachrichten und Emojis erlaubt?

Foto: Deutsche Telekom Die Xplora X6 Play eSIM soll eine "sichere und kind­gerechte" Alter­native in Form einer Smart­watch bieten. Die Kinder können über das Netz der Telekom klas­sisch tele­fonieren und Sprach- und Chat­nach­richten sowie Emojis austau­schen.

Mit wem die Kinder konkret kommu­nizieren, können die Eltern entscheiden. Über eine zur Smart­watch gehö­rende App seien bis zu 50 Kontakte möglich, die Bedie­nung der Uhr sei selbst­erklä­rend via Touch­screen. Damit dürfte die Uhr auch für Kinder geeignet sein, die noch nicht lesen können.

Wissen, wo sich das Kind aufhält?

Dank der inte­grierten GPS-Funk­tion können die Eltern in der zur Smart­watch gehö­renden App (für Android, für iOS) auf dem eigenen Smart­phone (theo­retisch) den Aufent­haltsort ihres Kindes "in Echt­zeit" sehen.

Beson­ders "vorsich­tige" Eltern könnten soge­nannte "sichere" Bereiche - wie beispiels­weise das eigene Wohn­viertel - fest­legen. Würde das Kind diesen Bereich verlassen, würden die Eltern infor­miert. Daten­schützer mögen das gruselig finden, Eltern mögen gerne das "gute Gefühl" haben.

Zwei program­mier­bare "Notruf"-Nummern

Hält das Kind den SOS-Knopf an der Uhr für fünf Sekunden gedrückt, wird ein "Notruf" an die zwei für den Notfall einge­gebenen Rufnum­mern abge­setzt. Das könnten beispiels­weise die Rufnum­mern der Eltern oder andere für das Kind wich­tige Personen sein. Zusätz­lich schickt die Uhr die Stand­ort­koor­dinaten des Kindes auf die Smart­phones der SOS-Kontakte. Über die entspre­chende App sehen die Kontakt­per­sonen auf einer Karte, wo sich das Kind aufhält.

Schul­modus für unge­störten Unter­richt

Smart­phones können bekannt­lich stark ablenken. Damit Kinder unge­stört lernen und Haus­auf­gaben machen, wurde der Schul­modus entwi­ckelt. Dann soll die Smart­watch nur die Uhrzeit anzeigen. Alle weiteren Funk­tionen seien in dieser Zeit deak­tiviert. Einzige Ausnahme bleibt der SOS-Knopf.

Was Eltern schätzen dürften, werden die Kinder weniger gut finden: Zum Schutz der Kinder hat die Uhr keinen Inter­net­zugang. Auch sind auf der Uhr keine Spiele instal­liert. Dafür aber ein Schritt­zähler, der zu mehr Bewe­gung anspornen soll.

Verwal­tung über eine App

Alle Einstel­lungen können die Eltern über die zur Uhr gehö­renden App auf dem eigenen Smart­phone vornehmen. Die Verbin­dungen der Xplora X6 Play eSIM laufen über das LTE-Mobil­funk­netz und sind daher "abhör­sicher" (außer bei rich­ter­lich ange­ord­neten Ermitt­lungen) und erfüllen die gesetz­lichen Daten­schutz­anfor­derungen, betont man.

Die Xplora-Uhr wird bei der Telekom in zwei zusätz­lichen Farben zum Wech­seln ange­boten. Die schwarze Vari­ante kann je nach Lust und Laune durch eine pinke oder grüne Umran­dung und Armband­schlaufe vari­iert werden.

Welche Technik ist verbaut?

In der Smart­watch arbeitet der Snap­dragon Wear 2500 von Qual­comm mit 1,2 GHz Takt­fre­quenz. Das Display misst 1,52-Zoll (3,86 cm) Diago­nale und löst mit 360 mal 400 Pixel auf. Der Kame­rasensor wird mit 5 Mega­pixel ange­geben, die Uhr hat 8 GB internen Spei­cher, etwa um gemachte Aufnahmen zu spei­chern.

Welchen Tarif wählen?

Wer die Uhr bei der Telekom kaufen und nutzen möchte, muss mindes­tens den Tarif Smart Connect S buchen. Der enthält 100 Minuten und 100 SMS in alle Netze im Monat, ferner ein Daten­volumen von 500 MB, was z.B. für die Ortung gedacht ist. Neben dem EU-Roaming ist auch die Schweiz im Tarif enthalten.

Bei einer Mindest-Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten kostet die Uhr dann einmalig 49,95 Euro und monat­lich 9,95 Euro für den Vertrag. Auf 24 Monate hoch­gerechnet, sind das 288,75 Euro.

