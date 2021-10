Fotos der Kinder nicht gedankenlos im Netz posten

Beim Eisessen, beim Baden, beim Spielen: Beispiels­weise im Urlaub werden beson­ders gerne Bilder von den eigenen Kindern geknipst und in Chats und sozialen Netz­werken geteilt. Das ist meist keine gute Idee.

Vorsicht beim Posten von Kinder-Fotos

Das Kind planscht im Meer oder schleckt glück­lich an der Eiswaffel: Unbe­schwerten Momente im Urlaub wie diese wollen viele Fami­lien gerne fest­halten und mit anderen per Messenger oder in sozialen Netz­werken teilen.

Viele dieser Bilder sollten aber besser nicht ins Netz, sagen Experten der Initia­tive "Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht".

Mobbing kann eine Folge sein

Denn was Eltern heute nied­lich finden, ist für das Kind viel­leicht irgend­wann ein Grund zur Scham, auch Spott und Mobbing können Folgen solcher Bilder sein. Und sind die Aufnahmen erst im Netz, können sie beliebig kopiert und zu anderen Zwecken miss­braucht werden.

Beim Foto­gra­fieren lasse sich für Eltern der Maßstab anlegen: Könnte das Bild irgend­wann mal pein­lich sein oder die Darstel­lung jemanden in irgend­einer Weise stimu­lieren oder aufreizen? Lautet die Antwort "ja", lässt man das Verbreiten der Aufnahme dann besser sein.

