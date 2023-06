KI-Kurzfilm: Vorgeschmack auf das Kino der Zukunft?

Schau­spie­lerinnen, Requi­site, Kameras, Ton, Beleuch­tung, Dreh­geneh­migungen: Ein Filmset ist mit unge­heurem Aufwand verbunden. Es sei denn Künst­liche Intel­ligenz über­nimmt die Produk­tion. Was dabei derzeit heraus­kommen kann, zeigt etwa der Kurz­film "The Frost", der auf der Seite des Fach­maga­zins Tech­nology Review frei zugäng­lich und kostenlos zu sehen ist.

Produ­ziert hat den zwölf­minü­tige KI-Streifen Waymark, ein US-Hersteller von Video-Soft­ware - und zwar folgen­der­maßen: Zuerst wurden Stand­bilder und daraus abge­lei­tete Einstel­lungen mit den KI-Bild­gene­ratoren DALL-E 2 und DALL-E erzeugt. Dann hat man diese Bilder mit dem KI-Tool D-ID animiert.

"KI-Verrückt­heit" akzep­tiert

KI-Kurzfilm "The Frost"

Screenshot: teltarif.de, Quelle: technologyreview.com Den Anspruch, einen Film vorzu­legen, der von einer Produk­tion mit schau­spie­lernden Menschen nicht zu unter­scheiden ist, hatten die Mache­rinnen und Macher aller­dings nicht.

"Irgend­wann haben wir aufge­hört, auf foto­gra­fische Genau­igkeit zu pochen und begannen, uns auf die Verrückt­heit von DALL-E einzu­lassen", zitiert das Magazin Stephen Parker, Crea­tive Director bei Waymark.

Surreale Ästhetik

Das Ergebnis ist eine ganz eigene, manchmal verstö­rende, manchmal faszi­nie­rende surreale Ästhetik, die zwischen Collage, Anima­tion und scheinbar realem Film chan­giert.

"Es war schwierig, bestimmte Dinge aus DALL-E heraus­zukit­zeln, wie zum Beispiel emotio­nale Reak­tionen in den Gesich­tern", wird "The Frost"-Regis­seur Josh Rubin zitiert.

"Aber in anderen Momenten hat es uns begeis­tert", so Rubin weiter. "Wir dachten: 'Oh mein Gott, das ist Magie, die da vor unseren Augen passiert.'"

