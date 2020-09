Kenwood CR-ST100S: DAB+, UKW, Webradio und Spotify

Neues SmartRadio von Kenwood

Foto: teltarif.de Mit JVC Kenwood ist auf der IFA Special Edition in Berlin auch ein Hersteller vertreten, der das zeigt, was die Inter­natio­nale Funk­aus­stel­lung einst ausge­macht hat: neue Radio­geräte. Als Messe­neu­heit hat der Hersteller das Kenwood SmartRadio CR-ST100S im Gepäck. Wir hatten die Möglich­keit, uns das Gerät am Messe­stand einmal anzu­sehen.

Der Empfänger ist 245 mal 145 mal 115 Milli­meter groß und wirkt demnach wie ein klas­sisches "Koffer­radio". Das Radio ist gut verar­beitet und wirkt sehr wertig. Es unter­stützt neben dem analogen UKW-Rund­funk auch das terres­tri­sche Digi­tal­radio DAB+. Es verfügt über ein WLAN-Modul und kann auch als Inter­net­radio-Empfänger einge­setzt werden.

Webradio-Daten­bank von Airable

Foto: teltarif.de Das Kenwood CR-ST100S basiert auf einem Chip­satz von Fron­tier Smart Tech­nolo­gies. Die Webradio-Daten­bank kommt von Airable. Dieses Sender­ver­zeichnis wird nach den Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion vorbild­lich gepflegt. Neue Programme, die der Hörer auch selbst vorschlagen kann, sind oft schon inner­halb weniger Stunden in der Daten­bank enthalten. Dazu lassen sich über ein Webportal eigene Streams einpro­gram­mieren.

Für den UKW- und DAB+-Empfang verfügt das Kenwood CR-ST100S über eine einge­baute Tele­skop­antenne. Auf der Messe waren damit unter anderem die Berliner DAB+-Programme zu empfangen. Aller­dings ist der RBB-Sender­standort Scholz­platz nicht weit vom Messe­gelände entfernt, sodass sich anhand des kurzen Tests keine Aussage zur Empfangs­leis­tung treffen lässt.

Ein Nach­teil des Empfän­gers ist die fehlende Möglich­keit, eine externe Antenne anzu­schließen. Damit ließe sich der Empfang in Regionen mit schwa­chen Signalen verbes­sern. Zudem wären in vielen Fällen zusätz­liche Programme zu empfangen.

Spotify Connect und Blue­tooth-Audio­strea­ming

Abseits des klas­sischen Radio­emp­fangs bietet das Kenwood CR-ST100S unter anderem die Podcast-Wieder­gabe und Spotify Connect. Das heißt, vom Smart­phone aus können über Spotify Musik­titel, Play­listen oder Alben ausge­wählt werden, die dann auf dem SmartRadio wieder­gegeben werden. Auch Blue­tooth-Audio­strea­ming (A2DP) ermög­licht das neue Kenwood-Radio.

Weitere Features sind eine Uhr mit Einschlaf-Timer und Weck-Funk­tion, ein physi­scher Line-Eingang, eine USB-Buchse und ein Audio-Ausgang. Damit kann das Gerät an eine HiFi-Anlage ange­schlossen werden. Alter­nativ wäre die Nutzung eines Subwoo­fers denkbar. Aber auch die einge­bauten Laut­spre­cher (zweimal 10 Watt) bieten einen für die Gerä­teklasse guten Klang.

Je 20 Spei­cher für UKW, DAB+ und Webradio

Das Kenwood CR-ST100S verfügt über ein TFT-Farb­dis­play. Für UKW, DAB+ und Inter­net­radio stehen je 20 Spei­cher­plätze zur Verfü­gung. Dazu können die Nutzer zehn Spotify-Presets fest­legen. Eine IR-Fern­bedie­nung befindet sich im Liefer­umfang. Alter­nativ kann die UNDOK-App zur Steue­rung des Empfän­gers genutzt werden.

Eigent­lich sollte das neue Kenwood-Radio schon im August auf den Markt kommen. Nun rechnet der Hersteller laut Aussage auf dem Messe­stand im September mit der Verfüg­bar­keit. Der offi­zielle Verkaufs­preis beträgt 199 Euro. Kenwood selbst rechnet aber mit einem "Stra­ßen­preis" von etwa 149 Euro.

