DAB+ und Bluetooth: Neue Micro-Systeme von Kenwood

Kenwood stellt auf der IFA drei neue Micro-Systeme mit DAB+ und Blue­tooth vor. Die Modelle kommen noch in diesem Monat in den Handel.

Der Hersteller Kenwood präsen­tiert auf der noch bis Mitt­woch laufenden IFA 2022 drei neue Micro-Anlagen in Halle 22, Stand 104.

DAB+ und Blue­tooth

Alle drei Modelle besitzen Radio­emp­fang über Digi­tal­radio DAB+ und klas­sischen, analogen UKW-Empfang. Eben­falls bei allen drei neuen Modellen an Bord ist ein CD-Player und ein front­sei­tiger USB-Port für USB-Sticks oder -Fest­platten. Zudem verfügen alle neuen Geräte über draht­loses Blue­tooth-Strea­ming, sodass auch Inter­net­radio-Stationen, Musik­strea­ming-Play­lists oder allge­mein Musik von Smart­phone oder Tablet abge­spielt werden können. Kenwood M-725DAB

Foto: Kenwood Die Modelle sind jeweils mit einem 6,1 Zenti­meter großen TFT-Farb­dis­play ausge­stattet, die Steue­rung der Anlagen erfolgt wahl­weise über die zum Liefer­umfang gehö­rende Infrarot-Fern­bedie­nung oder die aus Alumi­nium bestehenden Bedien­tasten an der Front.

Die beiden Micro-Systeme M-925DAB und M-725DAB unter­scheiden sich in der Verstär­ker­leis­tung (2 mal 50 zu 2 mal 25 Watt). Auch die Abmes­sungen sind unter­schied­lich. Noch kleiner und kompakter ist das Micro-System Kenwood M-525DAB, das ledig­lich eine Leis­tung von 2 mal 7 Watt bietet.

Verkaufs­start noch in diesem Monat

Kenwood M-525DAB

Foto: Kenwood Das Kenwood M-925DAB soll es in silber­far­bener und schwarzer Gehäu­seaus­füh­rung für rund 280 Euro geben. Das Kenwood M-725DAB, das eben­falls in Silber und Schwarz erhält­lich sein wird, kostet rund 200 Euro. Das Kenwood M-525DAB ist nur in Schwarz erhält­lich, das Modell kommt für rund 180 Euro in die Läden. Verkaufs­start für alle drei Modelle soll noch im September sein.

