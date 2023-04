Kein Netzaufbau: Bußgeldverfahren gegen 1&1

Bußgeldverfahren eingeleitet wegen mangelnden Netzausbaus

Image licensed by Ingram Image, Logo: 1und1, Montage: teltarif.de Wegen Mängeln beim Mobil­funk-Ausbau soll erst­mals in Deutsch­land ein Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern ein Bußgeld bezahlen.

Wie aus einem Schreiben der Bundes­netz­agentur an ihren Beirat hervor­geht, hat die Aufsichts­behörde ein Bußgeld­ver­fahren gegen das Unter­nehmen 1&1 eröffnet.

Nur fünf Stand­orte statt 1000

Image licensed by Ingram Image, Logo: 1und1, Montage: teltarif.de 1& hatte sich bei der Frequenz­auk­tion 2019 dazu verpflichtet, bis Ende vergan­genen Jahres 1000 Stand­orte mit dem schnellen 5G-Stan­dard in Betrieb genommen zu haben. Tatsäch­lich waren es fünf. 1&1 begrün­dete die Mängel mit Problemen bei Ausbau­part­nern, die bei Masten und Dach­stand­orten nur schlep­pend voran­kamen. Das Schreiben der Netz­agentur liegt der Deut­schen Presse-Agentur vor.

Die Höhe des Bußgeldes ist unklar. Einem früheren Schreiben der Behörde zufolge werden bis zu 50.000 Euro je Standort in Betracht gezogen - das wären knapp 50 Millionen Euro. Es ist aber davon auszu­gehen, dass der Betrag nied­riger ist. In dem Verfahren bekommt 1&1 nun die Möglich­keit zur Stel­lung­nahme. Je stich­hal­tiger die Argu­mente der Firma sind, desto geringer wird das Bußgeld ausfallen.

Auch die anderen haben Schwie­rig­keiten

Bei den Frequenz­auk­tionen bekommen die Netz­betreiber Pflichten aufer­legt, damit ihr Netz möglichst schnell und gut ausge­baut wird. Übli­cher­weise haben alle Netz­betreiber mehr oder weniger Schwie­rig­keiten bei der Erfül­lung von Auflagen. 2019 verfehlte Telefónica (o2) eine bestimmte Ausbau­pflicht deut­lich. Damals verzich­tete die Netz­agentur aber darauf, die Firma zur Kasse zu bitten. Bei 1&1 ist das anders, auch weil das Ausmaß der Verfeh­lung vergleichs­weise groß ist.

In Deutsch­land gibt es bisher drei Handy­netze, und zwar von der Deut­schen Telekom, o2 und Voda­fone. 1&1 ist die Nummer vier. Aller­dings exis­tiert dieses Netz bisher nur in einer abge­speckter Mini­ver­sion als soge­nanntes Fest­netz-Ersatz­pro­dukt: Nur bestimmte Kunden werden mit den wenigen bereits funkenden 1&1-Antennen verbunden, um in ihren eigenen vier Wänden Internet zu haben. Handy­nutzer, die unter­wegs sind und an den Sende­sta­tionen vorbei­kommen, haben keine Verbin­dung. Der Start­schuss für die mobile Nutzung soll im Herbst sein.

Im Jahres­bericht von United Internet und 1&1 und auf der Analys­ten­kon­ferenz stellt Unter­neh­mens­chef Dommer­muth klar: "Wir werden das 5G Netz bauen".