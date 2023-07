5G bei SIMon mobile: Alles nur ein falscher Alarm?

SIMon: Falsche 5G-Anzeige

Bild: SIMon mobile / Vodafone / teltarif.de / Leserzuschrift Als "Sputnik-Schock" bezeichnet man alle poli­tischen und gesell­schaft­lichen Reak­tionen in west­lichen Ländern, nachdem die Sowjet­union am 4. Oktober 1957 den ersten künst­lichen Erdsa­tel­liten "Sputnik" ins All geschossen hatte. Schnell mussten andere Raum­fahrt-Nationen über­legen, wie sie ihre Raketen- und Satel­liten-Programme beschleu­nigen können, um nicht länger hinter­her­zuhinken.

Einen ähnli­chen Schock in der Welt der Mobil­funk-Discounter löste am 6. Juli Aldi Talk mit der Frei­schal­tung von 5G aus. Damit ist Aldi Talk der erste Prepaid-Discounter, dessen Kunden außer dem LTE-Netz auch das 5G-Netz nutzen dürfen. Bei den Vertrags-Discoun­tern wurde das bislang nur cong­star und klar­mobil erlaubt, da aber wie gesagt nur in den Vertrags-Tarifen, und bei klar­mobil auch nur im Voda­fone-Netz.

Dann gibt es noch Service-Provider, deren Kunden 5G nutzen können, und zwar 1&1, Amiva (= ehem. Tele2), freenet und WEtell. Diese sind aufgrund ihrer Preis­gestal­tung aber keine echten Discounter. Alle anderen Provider haben bislang noch keine Details zu einer 5G-Frei­schal­tung mitge­teilt. Doch vor wenigen Tagen sandte uns ein teltarif.de-Leser einen über­raschenden Screen­shot von seinem Smart­phone.

SIMon mobile: Zunächst kein 5G

SIMon: Falsche 5G-Anzeige

Bild: SIMon mobile / Vodafone / teltarif.de / Leserzuschrift Der Leser ist Kunde beim Discounter SIMon mobile im LTE-Netz von Voda­fone. Auf dem von ihm zuge­sandten Screen­shot hat es den Anschein, als ob sich sein Smart­phone mit SIMon-mobile-SIM ins 5G-Netz einge­bucht hätte. Sollte der Voda­fone-Discounter heim­lich einen 5G-Test gestartet haben? Auf unsere Nach­frage antwor­tete uns ein Voda­fone-Spre­cher:

Wie Sie schon richtig vermutet haben, handelt es sich bei dem Fall um eine Situa­tion, in der eine Funk­zelle sowohl LTE als auch 5G bietet. Die 5G-Reich­weite ist dabei zum Beispiel kleiner als die LTE-Reich­weite der Zelle. Und der Kunde hat zum Zeit­punkt, in dem er die Funk­zelle betritt, keine aktive Daten­nut­zung, wenn er auf die Anzeige schaut. Dann meldet die Zelle immer 5G, auch wenn der User tatsäch­lich nur im LTE-Bereich der Zelle steht. Die Anzeige hat nichts mit der tatsäch­lichen Band­breite zu tun. Der SIMon mobile-Nutzer kann nur LTE nutzen.

Tech­nisches Phänomen ist bekannt

Zu einer Einfüh­rung von 5G bei SIMon mobile oder andern Discoun­tern im Voda­fone-Netz konnte uns der Spre­cher noch nichts sagen. Hinter vorge­hal­tener Hand wird aber gemun­kelt, dass nicht nur die im Voda­fone-, sondern auch im Telekom-Netz ansäs­sigen Discounter sowie andere Discount-Kollegen im Telefónica-Netz vom Vorpre­schen Aldi Talks wohl ziem­lich "über­rum­pelt" worden sind.

Das tech­nische Phänomen dieser falschen 5G-Anzeige tritt hier übri­gens nicht zum ersten Mal auf, sondern es ist bereits bekannt. Ein Leser von teltarif.de bekam mit seiner fraenk-SIM in Spanien auf seinem Handy-Display die 5G-Nutzung ange­zeigt. Dabei haben fraenk-Kunden gar keinen Zugriff auf das 5G-Netz.

Bereits 2022 beob­ach­teten o2-Kunden, dass sich die Netz­anzeige auf dem Display ihres Smart­phones von "LTE" in "5G" geän­dert hatte. Seiner­zeit erklärte o2, was es damit auf sich hat: Ein falscher Para­meter sorgte für "Fake 5G". Und 2020 erlebten wir erst­mals im Netz von T-Mobile US, dass dort LTE als 5G ausge­geben worden war.