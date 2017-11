Tipps für den Tablet-Kauf: iPad, Windows oder Androide?

Tablets gibt es in den unter­schied­lichsten Größen und Ausführungen. Das passende Gerät zu finden wird durch die Vielzahl an Modellen immer schwieriger. Das iPad von Apple ist zwar für einige Nutzer immer noch der prominen­teste Vertreter unter den Tablets, doch gibt es auch eine Unmenge an Android-Geräten oder Tablets mit dem Microsoft-Betriebs­system Windows. Vor dem Tablet-Kauf gilt es daher einige Fragen zu klären. Wir geben Tipps, wie Sie das passende Modell für Ihre Ansprüche finden.

Tipps für den Tablet-Kauf

Weitere Bilder mit Klick Wichtiger noch als die Frage der Display­diagonale eines Tablets ist die Entscheidung, mit welchem Betriebs­system das Gerät laufen soll. Zur Auswahl stehen dabei neben Googles Android-System auch iOS sowie das von PCs bekannte Windows.

Vorreiter und Trendsetter: Das iPad von Apple

Entscheiden sich Nutzer für ein Apple-Gerät, schränkt sich die Auswahl an möglichen Modellen auf einen Schlag enorm ein. Immerhin bietet Apple mit dem 7,9 Zoll großen iPad mini 4 und dem wahlweise 10,5 oder 12,9 Zoll großen iPad Pro drei weitere Display­größen neben dem klassischen 9,7-Zoll-Format wie es beispielsweise beim iPad (2017) zu finden ist. Während das iPad mini und das iPad (2017) eine Auflösung von 1536 mal 2048 Pixel bieten, löst das Pro-Modell in der 10,5-Zoll-Version 1668 mal 2224 Pixel und in der 12,9-Zoll-Version satte 2048 mal 2732 Pixel auf. Zudem erlauben die Pro-Modelle über einen Stylus namens "Pencil" die Stiftbedienung. Käufer haben bei allen iPads die Wahl zwischen WLAN-only-Geräten und iPads, die sowohl UMTS/HSPA als auch LTE unterstützen.

Apples iPad gilt für viele Nutzer als Inbegriff eines Tablets und auch das von den iPhones bekannte Retina-Display ist bei den flachen Geräten zu finden. Der Hype um die Apple-Tablets ist vielleicht auch darin begründet, dass das iPad das Gerät war, das den flachen Computern zum Durchbruch verhalf. Mit seinem Erscheinen 2010 brachte die erste Generation den noch bis heute andauernden Tablet-Hype ins Rollen und "das iPad" wird noch immer als Referenz-Modell für viele Tablets herangezogen. Dies liegt vor allem an der guten Zusammen­arbeit zwischen Hard- und Software. Beide Komponenten stammen aus einer Hand und können daher genau aufeinander abgestimmt werden. Ein flüssiger Betrieb, eine intuitive Bedienung sowie regelmäßige und zügige Firmware-Updates sind die Vorteile.



Apple iPad mini 4 Apple iPad mini 4

Multimedia-Features wie die Wiedergabe von Videos und Musik über iTunes, aber auch Spiele und das Lesen von E-Books stehen beim iPad im Vordergrund. Aufgrund der Vielzahl an Apps aus dem Appstore lässt sich das Tablet mit entsprechenden Programmen aber auch gut für Office-Arbeiten einsetzen. Hilfreich sind in diesem Fall separat erhältliche Bluetooth-Tastaturen.

Apple-Gegner bemängeln beim System iOS allerdings häufig die starre Oberfläche, die sich - anders als Android - nicht wirklich verändern lässt. Ein Nachteil der iPads ist auch die fehlende Kompatibilität mit gängigen Multimedia-Standards. Anders als bei Android-Geräten lässt sich das Display somit nicht so ohne Weiteres drahtlos auf den TV übertragen - hier hilft nur der Apple-TV.

Zudem ist das iPad nichts für den kleinen Geldbeutel: Die derzeit aktuellen Modelle iPad (2017) und iPad Pro 10.5 gibt es in den jeweils kleinsten Speicher-Ausführungen (iPad: 32 GB, Pro: 64 GB) und mit WLAN zu Preisen ab 350 Euro bzw. 650 Euro. Für die 256-GB-Version des Pro-Modells werden sogar über 800 Euro fällig. Mehr Informationen zu den genannten Geräten und deren kleine sowie große Vorgänger finden Sie auf unserer iPad-Übersichts­seite.

Auf der nächsten Seite tauchen wir in die Vielfalt der Android-Tablets ein. Ob 7 oder über 12 Zoll - hier gibt es größen­technisch nahezu jedes Format. Aber auch bei der Technik zeigen sich teils enorme Unterschiede.