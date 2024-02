Telekom-Netz: Kaufland Mobil startet mit 5G

5G bei Kaufland Mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kaufland-mobil.de Ab sofort bietet auch Kauf­land Mobil die Nutzung des 5G-Mobil­funk­stan­dards an. Wer die Webseite des Prepaid-Disco­unters besucht, findet dort jetzt den Hinweis auf den neuen Netz­stan­dard. Im Bereich "Tarife & Optionen" zeigt sich, dass Kauf­land Mobil - wie auch einige Mitbe­werber - neue Preis­modelle für Kunden einge­führt hat, die neben GSM und LTE auch das 5G-Netz nutzen möchten.

Der Smart-S-Tarif mit Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS sowie 5G-Zugang schlägt mit 8,99 Euro in vier Wochen zu Buche. Für den Smart M 5G werden 14,99 Euro in vier Wochen berechnet. Kunden haben in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 12 GB High­speed-Daten­volumen zur Verfü­gung. Für 19,99 Euro in vier Wochen bietet der Discounter den Smart L 5G mit jeweils 20 GB unge­dros­seltem Daten­volumen an. Auch der Halb­jah­res­tarif von Kauf­land Mobil ist jetzt in einer Version mit 5G-Zugang erhält­lich. Das Angebot schlägt mit einer Grund­gebühr in Höhe von 29,99 Euro zu Buche. Der Tarif kann sechs Monate lang genutzt werden und beinhaltet neben unbe­grenzten Anrufen und SMS in alle Netze 9 GB High­speed-Surf­volumen.

LTE-Tarife weiter verfügbar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: kaufland-mobil.de Als Alter­native für kosten­sen­sible Kunden bietet Kauf­land Mobil weiterhin seine auf den GSM- und LTE-Zugang begrenzten Tarife an. In allen Tarifen ist auch hier eine Allnet-Flat­rate enthalten. Smart XS LTE kostet 4,99 Euro in vier Wochen und bietet in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB Daten­volumen.

Im Smart S für 7,99 Euro in vier Wochen steigt das inklu­dierte Surf­volumen auf 5 GB, im Smart M für 12,99 Euro auf 10 GB und im Smart L für 19,99 Euro auf 20 GB. Auch der Halb­jah­res­tarif ist weiterhin in einer LTE-Vari­ante verfügbar. Diese kostet eben­falls 29,99 Euro in vier Wochen, bietet aber nur 8 GB Inklu­siv­volumen, sodass dieses Preis­modell nicht empfeh­lens­wert ist.

In den 5G-Tarifen surfen die Kunden mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream, während die LTE-Ange­bote weiterhin auf 25 MBit/s begrenzt sind. Die Ange­bote werden im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom reali­siert. Eine auto­mati­sche 5G-Frei­schal­tung für Bestands­kunden gibt es nicht. Inter­essenten können aber auf Wunsch in die neuen Tarife wech­seln.

